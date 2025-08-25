3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Este jueves se realizó en Santiago una nueva versión del Open House de Lenovo , un espacio donde la compañía, junto con Motorola, presentó a clientes, medios y representantes de diversas industrias sus últimas innovaciones en computadores, smartphones, servidores y software.

La cita tuvo lugar en el Mercado Urbano Tobalaba, espacio donde cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de testear y aprender sobre los distintos equipos y soluciones de Lenovo.

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Benjamín Bravo, Consumer Brand Manager de Lenovo Chile, señaló que el evento de tecnología busca ser un punto de encuentro abierto y transversal: “Es para mostrar todas las soluciones e innovaciones de manera 360”, comentó a La Tercera.

“Los clientes finales e industrias como la minería, la banca o la salud, pueden revisar qué soluciones tenemos y cómo nuestros dispositivos pueden ayudarlos en su día a día y en sus negocios”, agregó Bravo.

El evento también permitió conocer los últimos y más innovadores productos lanzados por Lenovo.

Este es un listado de tres equipos destacados por la empresa que estuvieron presentes en el evento .

ThinkBook Plus G6 Rollable

Este fue el notebook que se llevó todas las miradas del evento. Se trata del ThinkBook Plus G6 Rollable, un modelo que pasó de ser prototipo a producto comercial este año y que podría llegar a la venta a fines de septiembre o inicios de octubre.

De acuerdo con Simón Gracia, Brand Manager Corporativo de Lenovo, su principal innovación está en la pantalla, que puede ampliarse de un formato tradicional de 16:10 a dos pantallas apiladas de 16:9 , ofreciendo mayor productividad.

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

“Este equipo está pensado para quienes necesitan trabajar viendo muchos datos al mismo tiempo, como si tuvieran un monitor adicional, pero sin necesidad de transportarlo”, explicó Gracia a este medio.

Pese a contar con doble pantalla, mantiene un peso inferior a 1,7 kilos y un grosor menor a 20 milímetros.

Otras especificaciones que tiene este notebook son un procesador Intel Core Ultra 7 258V, acompañado de 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y un SSD de 1 TB PCIe Gen4.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Otro producto destacado durante el evento fue el ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, descrito por Gracia como “el equipo más premium que tenemos actualmente en el catálogo de ThinkPad”.

Se trata de un computador ultraliviano –menos de un kilo de peso– y con solo 15 milímetros de grosor.

“Es un equipo pensado en usuarios que se mueven mucho, que requieren movilidad y batería de larga duración, con cámaras y funciones premium para perfiles gerenciales o ejecutivos”, destacó Gracia.

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

En cuanto a sus características técnicas, este ThinkPad viene equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 de segunda serie, acompañado de una GPU Intel Arc Xe2. Además, tiene 32 GB de memoria RAM LPDDR5x de doble canal y un SSD PCIe Gen5 de 2 TB.

Su precio en el sitio de Lenovo es a partir de los $1.661.850.

ThinkVision 27 3D

Finalmente, la compañía presentó el ThinkVision 27 3D, un monitor capaz de generar efecto tridimensional sin necesidad de lentes especiales.

Gracias a sensores que siguen la mirada del usuario, ofrece una experiencia inmersiva pensada especialmente para áreas creativas.

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

“Está diseñado para profesionales de diseño gráfico e industrial, que necesitan visualizar modelos en 3D de forma precisa y realista”, comentó Gracia.

Cabe mencionar que el uso de este monitor también requiere de una torre que tenga la potencia suficiente para que funcione.

En este caso fue una Thinkstation P8 que es de la serie de AMD. Venía un procesador AMD Ryzen 9 y con tarjeta gráfica NVIDIA RTX A2000.