3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

A más de alguno le ha tocado estar en una ciudad desconocida, rodeado de edificios y tiendas, mientras no sabes si tu destino está a mano izquierda o derecha.

En estos casos, la función Live View, de Google Maps, puede ser una herramienta muy útil para ubicarse utilizando la tecnología.

Para utilizarla tienes que marcar un destino en la App y escoger la opción de moverse a pie para ese lugar. En la parte inferior de la pantalla aparece la opción de ‘Live View’ para orientarse con el celular.

Basta con apuntar con la cámara del celular para que flechas virtuales aparezcan sobre la imagen real del camino, indicando la dirección correcta.

Esta herramientas de realidad aumentada es solo una de las funciones más útiles de la aplicación para quienes se desplazan a pie, en bicicleta o en transporte público.

A continuación, el medio español El País destacó los trucos más útiles para aprovechar de mejor forma Google Maps.

Para peatones

Además de planificar rutas y usar Live View para orientarse, Google Maps permite personalizar recorridos según necesidades específicas.

Es posible, por ejemplo, evitar cuestas empinadas viendo el nivel de desnivel de un camino, o elegir rutas accesibles para personas en silla de ruedas.

También se puede compartir la ubicación en tiempo real con amigos o familiares para mayor seguridad : solo hay que tocar el punto azul en el mapa –que muestra el lugar donde estamos–, seleccionar “Compartir ubicación” y definir con quién y por cuánto tiempo.

Para ciclistas

La app ofrece rutas adaptadas para bicicleta, priorizando ciclovías, calles tranquilas y caminos seguros, además de mostrar el desnivel total del trayecto para evitar sorpresas.

En el mapa se indican también las estaciones de arriendo de bicicletas más cercanas, la disponibilidad de unidades y, en algunos casos, el costo estimado.

En transporte público

Google Maps combina en una sola búsqueda distintas opciones como autobús, metro, tren, tranvía o ferry , mostrando tiempo de viaje, número de transbordos y costo estimado cuando está disponible.

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

La aplicación incluye información en tiempo real sobre retrasos, desvíos o interrupciones, y permite localizar fácilmente paradas o estaciones cercanas escribiendo su nombre en la barra de búsqueda.