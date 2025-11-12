OFERTA ELECCIONES $990
    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Expertos en comunicación entregan los mejores tips para retomar la palabra cuando alguien se adueñó de la conversación.

    Antonio Alburquerque
    Todos hemos estado en este tipo de situación: atrapados en una conversación que parece tener un único dueño. Puede ser en una fiesta, en una reunión de apoderados o incluso en una cita.

    La otra persona habla sin parar –del tema que sea– y no da espacio para responder.

    El New York Times recopiló consejos de expertos en comunicación y etiqueta sobre cómo actuar en estos casos sin ser grosero, pero sí efectivo para retomar la conversación.

    Aquí, cinco estrategias para recuperar la palabra:

    1. Usa su nombre

    Decir directamente el nombre de la otra persona puede ser una señal poderosa. Según Jefferson Fisher, autor del libro ‘Discute menos, habla más’, esta acción es como una “campana para sus oídos”.

    Esto suele lograr que se detengan por un momento, dándote la oportunidad de intervenir nuevamente.

    Si no funciona la primera vez, repítelo con calma, pero evita gestos que parezcan desafiantes, como levantar la mano.

    2. Admite que interrumpirás

    Cuando llegue el momento de hablar, reconoce la interrupción. Una frase como “Sé que estoy interrumpiendo, pero…” puede desactivar tensiones.

    Fisher explica que al admitirlo, evitas que la otra persona se ponga a la defensiva. El tono debe ser cálido, firme y tranquilo. Y si intentan interrumpirte de vuelta, mantén tu voz serena y continúa hasta que ceda el turno.

    3. Empieza con “necesito”

    Otra táctica efectiva es iniciar con frases como “Necesito aclarar esto” o “Necesito añadir algo a eso”.

    De acuerdo con Fisher, esto te da control de la conversación sin sonar agresivo.

    Si prefieres algo más informal, el experto en etiqueta británico William Hanson sugiere usar expresiones como: “Espera, necesito responder a eso antes de que se me olvide”.

    4. Resume y pasa la palabra

    En contextos laborales, donde un colega domina la reunión, puedes retomar el control resumiendo lo que dijo y llevando la conversación a otra persona.

    “He escuchado tus comentarios Persona A. Persona C, me gustaría conocer tu opinión”, por ejemplo.

    También se puede ser más directo, dice la profesora Nikki Graves, de la Goizueta Business School: “Gracias por tus aportes. Me gustaría escuchar a otros antes de seguir”.

    5. Y si nada funciona, sal de la conversación

    Cuando la persona no muestra interés alguno en ti o no te da espacio para participar –como en una cita en la que solo habla de sí misma–, está bien retirarse.

    “No tienes por qué quedarte ahí preguntándote por qué hacen eso”, dice el terapeuta Todd Baratz, autor del libro “How to Love Someone Without Losing Your Mind”.

    Si no quieres entrar en explicaciones, una simple frase como “Tengo que irme” es suficiente.

