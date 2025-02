A 3 años del inicio del conflicto: qué piensan los habitantes en Rusia de la guerra en Ucrania

Ya han transcurrido tres años desde que Rusia inició su invasión militar a gran escala en Ucrania , el pasado 24 de febrero de 2022.

A lo largo de ese periodo, la administración del ahora expresidente de Estados Unidos , Joe Biden, adoptó un rol clave en suministrar apoyo económico y en armamento a Kiev.

Los aliados europeos de Ucrania también han sido cruciales durante la guerra.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo un cambio de escenario.

A mediados de febrero, funcionarios de alto rango de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Arabia Saudita para evaluar cómo dar fin al conflicto.

En las conversaciones realizadas en Riad el 18 de febrero, los representantes de ambos países acordaron establecer equipos para trabajar en el fin de la guerra.

No obstante, el encuentro despertó críticas tanto en Kiev como entre sus aliados europeos, ya que no fueron invitados a participar en la instancia.

El mismo día en que se conmemoró el tercer año desde que Rusia inició su invasión a gran escala, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo estadounidense en Washington.

Trump comentó en la reunión, refiriéndose a la guerra: “Creo que podríamos terminar esto en pocas semanas, si somos inteligentes. Si no somos inteligentes, seguirá adelante”.

También dijo que el mandatario ruso, Vladimir Putin, estaría dispuesto a “aceptar” fuerzas europeas desplegadas en Ucrania, para así ofrecer garantías en un potencial acuerdo de paz.

Posteriormente, cuando se le preguntó sobre los territorios que las tropas rusas han podido ocupar durante la guerra, Trump dijo que Ucrania “quizás” pueda recuperar algunos.

Por su parte, en la reunión con su par estadounidense, Macron enfatizó que un acuerdo de paz “no debe significar una rendición de Ucrania ni un alto al fuego sin garantías”.

“Debe permitir que Ucrania mantenga su soberanía y que negocie con otros actores sobre asuntos que le afectan”, recalcó el presidente francés.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recalcado en múltiples ocasiones que Ucrania no aceptará un acuerdo de paz que sea negociado sin los representantes ucranianos.

En medio de este contexto, a más de tres años desde que estalló la guerra, los combates todavía continúan en las líneas de frente.

Mientras las fuerzas ucranianas concentran sus esfuerzos en contrarrestar la ofensiva, las tropas rusas buscan seguir capturando territorio, en lo que el Kremlin ha denominado como su “operación militar especial”.

A 3 años del inicio del conflicto: qué piensan los habitantes en Rusia de la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Qué piensan los habitantes de Rusia de la guerra en Ucrania

El editor de la BBC en Rusia, Steve Rosenberg, fue a la ciudad rusa de Tver para preguntarle a los habitantes qué piensan sobre la invasión de su país en Ucrania.

En su reportaje, relató que la localidad está llena de anuncios en los que se invita a los ciudadanos a que se alisten en el ejército.

Las fotografías de los soldados van acompañadas de las palabras: “Héroe de Rusia”.

El llamado es a “amar, estar orgulloso y defender” al país, en este caso, a través de alistarse en las tropas rusas para ir a combatir.

Pero a pesar de las imágenes de uniformados que llevan armamento, la línea de frente de la guerra está a cientos de kilómetros de distancia de Tver.

Un profesor local llamado Mijail le dijo a Rosenberg que, en dicha ciudad, “los autos van y vienen, y todas las tiendas están abiertas”.

“No caen bombas, no hay pánico, no oímos ninguna sirena. No corremos a ningún punto de evacuación".

Rosenberg aseguró que, para muchos rusos, la invasión en Ucrania “es algo que solo ven en las pantallas de sus televisores”.

Aún así, hay personas que se han enfrentado a pérdidas de familiares y amigos, que se han enlistado en el ejército para ir a batallar en el territorio vecino.

Tal es el caso de una mujer rusa llamada Anna, quien declaró: “Conozco a mucha gente que se fue a combatir. Algunos nunca regresaron”.

“Espero que (la guerra) termine lo antes posible”, agregó.

Cuando Rosenberg le preguntó a Anna qué opinaba de las recientes conversaciones entre Washington y Moscú, ella respondió: “Trump es una caja de sorpresas. No sé qué esperar de él”.

Algunas de las personas que hablaron con el citado medio repitieron la narrativa oficial que ha impuesto el Kremlin.

Esas personas sostuvieron que su país no es el agresor, sino que más bien, está defendiendo a los rusos y a los simpatizantes del Kremlin en Ucrania.

Junto con ello, dijeron que las tropas rusas están liberando territorio, no ocupándolo.

Pero lo anterior no se traduce en que todos los habitantes de Rusia respalden la narrativa del Kremlin.

A 3 años del inicio del conflicto: qué piensan los habitantes en Rusia de la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

El columnista de newtimes.ru y Novaya Gazeta, Andrei Kolesnikov, dijo en declaraciones reunidas por la BBC que “en una sociedad la gente siempre prefiere estar en la corriente principal”.

“Si la cultura popular es estar a favor de la guerra y la televisión dice que estamos en guerra con Occidente, el ciudadano promedio pensará que es así”.

“Es más fácil no pensar en los detalles. Si quieres vivir en paz, ¿por qué no unirte a lo que piensa la mayoría?”.

Kolesnikov sugirió que se trata de un fenómeno que algunos investigadores han llamado “la posición fetal”.

“Cuando te defiendes de un mundo inexplicable es como si fueras un bebé. Te dices: ‘No puedo explicarme a mí mismo lo que está pasando, así que te creo. Puedes alimentarme con tus palabras y lo voy a aceptar’. Es típico de todas las sociedades que son un poco autoritarias y un poco totalitarias”.

Entre las personas que aceptan la narrativa oficial están Larissa y su esposo Valery, quienes dijeron que están “todos a favor de la operación militar especial”.

Así es cómo el Kremlin se refiere a la invasión a gran escala que estalló en febrero de 2022.

“¡Estamos dispuestos a ofrecernos como voluntarios e ir allí nosotros mismos!”, recalcó Larissa.

Ni ella ni su esposo han ido como voluntarios a apoyar al ejército en la guerra, según rescata el citado medio.

Aún así, para Larissa el objetivo es claro: “Esperamos que Rusia salga victoriosa. Queremos la capitulación total de Ucrania”.

A 3 años del inicio del conflicto: qué piensan los habitantes en Rusia de la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Mientras el equipo de la BBC entrevistaba a los ciudadanos rusos en Tver, apareció la policía.

El motivo era que recibieron una llamada, en la que les alertaron que unas “personas sospechosas” estaban utilizando “una cámara”.

Les preguntaron por qué estaban ahí y le tomaron una declaración a su conductor.

También revisaron el auto en el que andaban y le pidieron a Rosenberg una explicación oficial de la visita.

El periodista británico les explicó que estaban reporteando sobre “el estado de ánimo de los rusos fuera de Moscú”.

Les mostró los documentos correspondientes, que según Rosenberg, estaba todos en orden y en regla.

Mientras hablaban con los policías, llegó un equipo de la televisión estatal rusa.

Comenzaron a filmarlos. El reportero del canal aseguró que estaban “de paso”.

“Vimos a la policía y te reconocimos. ¿Puedes contarnos qué está pasando?”, le dijo el periodista de la señal estatal rusa a Rosenberg, según el relato del británico.

Él le respondió: “No lo sé. ¿Quizás puedas decírnoslo tú?”.

“¿Qué has estado filmando?”, le preguntó el reportero.

“Hemos estado hablando con la gente en la calle. Creo que se nos permite hacerlo”, dijo Rosenberg.

Tras esas palabras, el periodista de la señal rusa le dijo: “Sí, en nuestro país tenemos libertad de expresión”.

“¿Quizás la policía solo quiere ayudarte? Es desagradable oír a la televisión occidental difundir noticias falsas de que en Rusia no hay libertad de expresión”.

“Hablas con la gente libremente y nadie te impide hacerlo”.

Fue ahí cuando Rosenberg le respondió: “Aparte de ti y de los policías que están junto a nuestro auto”.

La situación, según el reportero británico, duró alrededor de una hora.

Una mujer rusa llamada Yulia —quien sostenía a un bebé— le dijo a la BBC que, a tres años desde que estalló la guerra, “los precios de las cosas que más necesito están muy altos”.

“Como el precio de las papas y las cebollas. Realmente siento (el peso económico)”.

Por otro lado, Mijail, el profesor, dijo que se alegra de que Trump haya ganado las elecciones.

Aún así, enfatizó, no cree que el presidente estadounidense tenga un plan que efectivamente pueda garantizar la paz.

“Todos estamos en la oscuridad, como también lo está Trump”, sentenció a la BBC.