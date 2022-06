Absuelven a profesor que agredió a correazos a estudiante por hacer bullying

Las imágenes del profesor Daniel Mendiola dándole correazos a un estudiante en una escuela de Perú, al enterarse que le había hecho bullying a un compañero, fueron rápidamente viralizadas en redes sociales y terminaron con la suspensión del docente.

Sin embargo, este martes 22 de junio el diario La República reportó que Mendiola terminó absuelto y podrá volver al centro educacional San Felipe 120, ubicado en Piura, Perú.

Antes de la resolución, el docente se había mostrado preocupado por las consecuencias de agredir a un menor, “sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso (...), pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada.

Ya con su absolución y el reintegro a sus funciones como profesor, Mendiola se mostró agradecido y espera que “esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”.

Por otro lado, el director del establecimiento respaldó al docente y aseguró que el alumno responsable de realizar bullying fue expulsado. “No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos. Nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, explicó.