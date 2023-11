Así es el club de lectura de Dua Lipa.

Desde que Dua Lipa debutó en la música, su fama no ha parado de crecer. Éxitos como Don’t Start Now, Levitating, Dance The Night y otros más han impulsado que la artista británica-albanesa pasara a convertirse en una de las estrellas pop del momento a nivel mundial.

Pero además de dedicarse a la música, desde hace años que Dua Lipa es apasionada por otra actividad: la lectura.

Para profundizar en esta afición, que ella califica como uno de los “placeres más profundos de la vida”, en mayo de este año anunció que lanzaría su propio club de lectura. “Desde que tengo memoria, dondequiera que voy llevo un libro conmigo. La lectura es una parte increíblemente importante de mi vida y una de mis mayores alegrías”, contaba la intérprete de Pretty Please.

De esa manera la iniciativa pasó a integrar Service95, la plataforma editorial que Dua Lipa lanzó en 2022 y que ella describe como “un servicio de conserjería de estilo, cultura y sociedad”.

En qué consiste el club de lectura de Dua Lipa

Según describe el sitio web de Service95, el proyecto de la compositora busca convertirse en un refugio donde sea posible “compartir los títulos que más significan para nosotros y sumergirnos juntos en las mentes de algunos de los mejores autores del mundo”.

La idea es que todos los meses los miembros de la agrupación puedan leer y debatir un título que ha sido escogido por la misma Dua Lipa. Esos libros muestran “diversas voces globales”, abarcan géneros diversos, como la ficción, memorias y poesía, y son desde los más clásicos hasta los recientemente lanzados.

Una de las recomendaciones de Dua Lipa es el libro Éramos unos niños de Patti Smith. Foto: Instagram.

Adicionalmente, el club de lectura de la artista busca entregar material complementario a sus miembros para poder propiciar aún más el debate y la reflexión.

Esto se debe a que los integrantes tienen acceso a preguntas y respuestas con cada escritor, lo que permite acercarse a “sus inspiraciones y los mundos que crea”, además de guías de discusión y listas de recomendaciones literarias generadas por los mismos autores.

Qué libros ha recomendado

Dado que el club de lectura lleva varios meses desde que partió, la voz de New Rules ya ha sugerido seis libros al público.

En el caso de la lectura mensual de agosto, la elección fue Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozi. Se trata de una novela que transporta a Nigeria durante los años que se desarrolló la Guerra de Biafra, a través de la visión de tres personajes.

“Chimamanda equilibra hábilmente la verdad y la ficción, brindando una sensación apasionante de lo que estaba en juego para quienes vivieron la guerra y otorgando a esta parodia la atención que merece”, señala la artista en el sitio web de Service95.

La artista británica-albanesa escoge los títulos que se leerán para su club de lectura. Foto: Instagram.

Desde la visión de Dua Lipa, la autora no retrata únicamente la guerra en esta historia, sino que también “historias de amor paralelas” entre sus personajes.

Un mes más tarde recomendó el libro de memorias Éramos unos niños de Patti Smith, que muestra la intensa relación que tuvo la autora con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Al ahondar en los motivos de su elección, la artista describió que Smith es “un ícono absoluto del rock and roll y una heroína personal”.

“Me hubiera encantado ser parte de una época tan genial. Patti nos ofrece la siguiente mejor opción: posiblemente el relato más fascinante jamás escrito sobre la Nueva York de los años 70″, dice la estrella pop británica.

En octubre, en tanto, la literatura latinoamericana tomó protagonismo en el club: el título elegido fue Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Una novela que, en palabras de Dua Lipa, la “hechizó”.

“Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, describe.