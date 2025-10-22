Baterista de heavy metal y ahora primera ministra: quién es Sanae Takaichi, la nueva líder de Japón. Foto: Xinhua

La conservadora Sanae Takaichi , de 64 años, hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir como primera ministra de Japón .

Exbaterista de heavy metal, exconductora de televisión y discípula política del fallecido primer ministro Shinzo Abe, Takaichi representa tanto una ruptura como una continuidad en la política japonesa.

La nueva mandataria, perteneciente al (PLD), fue elegida este martes tras obtener 237 de los 465 votos en la Cámara Baja del Parlamento.

Los primeros pasos de Takaichi

Nacida en la prefectura de Nara en 1961, creció lejos de los círculos de élite que suelen dominar la política de su país. Su madre era policía y su padre trabajaba en una fábrica de repuestos de autos.

Durante su juventud, pasaba seis horas diarias viajando en bus y tren para llegar a la universidad, mientras cultivaba aficiones poco comunes para una futura líder: tocar la batería al ritmo de Iron Maiden y Deep Purple, bucear y manejar motocicletas Kawasaki .

Según recordó la BBC, era conocida por romper baquetas durante sus intensas sesiones de ensayo.

Tras graduarse en la Universidad de Kobe, ingresó al Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión, un semillero de futuros políticos japoneses.

Su interés por la política internacional la llevó en los años 80’ a realizar una pasantía en la oficina de Patricia Schroeder, congresista demócrata estadounidense y feminista declarada.

En 1993, Takaichi ganó por primera vez un escaño en el Parlamento. Desde entonces ha sido diputada en diez ocasiones y ha ocupado diversos cargos ministeriales, entre ellos los de Asuntos Internos y Comunicaciones, Comercio e Industria y Seguridad Económica.

Su carrera se consolidó bajo el alero del exministro Shinzo Abe, quien la incluyó en su gabinete y la consideraba “la verdadera estrella de los conservadores”, según mencionó The New York Times.

Las ideas de Takaichi

Takaichi se ha descrito como una “conservadora acérrima” y ha manifestado posturas polémicas: se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y al derecho de las mujeres casadas a mantener su apellido de soltera , por considerar que “socava la tradición”.

También ha sido visitante frecuente del santuario Yasukuni, que homenajea a los caídos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, incluidos criminales de guerra.

Pese a ello, en los últimos años ha moderado su discurso y centrado parte de su agenda en temas sociales.

Durante su reciente campaña prometió incentivos fiscales para las empresas que ofrezcan servicios de cuidado infantil y deducciones tributarias para padres que contraten niñeras.

“He experimentado personalmente el cuidado de familiares tres veces en mi vida”, dijo. “Mi determinación es reducir el número de personas que deben dejar sus trabajos por cuidar a alguien”.

Inspirada por Margaret Thatcher –a quien llama su modelo político–, Takaichi ha dicho que su meta es convertirse en la “Dama de Hierro” de Japón.

Su ascenso llega en un momento complejo: el Partido Liberal Democrático, que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1955, enfrenta pérdida de apoyo y competencia del partido de extrema derecha Sanseito.