Más de 1.000 empresas y millones de usuarios fueron afectados por la falla masiva de Amazon Web Services (AWS) el pasado 20 de octubre. Snapchat, Reddit, Roblox, Fortnite, Wordpress y grandes bancos, entre otros, tuvieron una interrupción intermitente de sus servicios.

Esto, porque el gigante AWS se ha convertido en “la columna vertebral del Internet”, según explicaron desde BBC Mundo.

Ofrecen almacenamiento, gestión de bases de datos y conectan a las plataformas al tráfico.

Pero, ¿qué ocurrió para que AWS comenzara a fallar?

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)? Foto: Archivo.

Qué causó la falla de Amazon Web Services

De acuerdo a Business Insider, AWS falló aparentemente por un error del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) .

La función del DNS es “traducir” los nombres de las páginas web (como www.google.com) en direcciones numéricas llamadas IP (ejemplo: 142.250.190.14), que son las que “entienden” las máquinas.

Para comprender mejor cómo funciona, hay que pensar en el DNS como una agenda de contactos. Por ejemplo, si quieres llamar a una persona (Google), el DNS buscará su número para poder llamarla.

Entonces, cuando el DNS falla, significa que el computador o celular no logró encontrar la dirección IP del sitio que se quiere visitar y, por tanto, no podrá acceder a la página. Es como si no tuvieras el número para llamar a una persona.

Esto último es lo que habría pasado en la planta de datos de Amazon en el norte de Virginia.

Entonces, las millones de empresas que utilizan AWS para sus plataformas y páginas no pudieron ser “encontradas” por los usuarios durante el tiempo que duró la falla .

El servicio recién se restableció a eso de las 18:00 ET (19:00 horas en Chile, aproximadamente).

¿Por qué falla el DNS?

Según los expertos de la BBC, pueden haber distintas razones detrás de un error en el DNS, aunque en general, los causantes son los problemas de mantenimiento o un fallo del servidor.

También puede ser un error humano que haya configurado mal un componente, o un ciberataque. Sobre esto último, Amazon no ha entregado declaraciones.