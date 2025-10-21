SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

Una falla masiva en Amazon Web Services (AWS) dejó fuera de línea a más de mil empresas y millones de usuarios en todo el mundo. ¿Qué causó el fallo?

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)? Foto: Europa Press.

Más de 1.000 empresas y millones de usuarios fueron afectados por la falla masiva de Amazon Web Services (AWS) el pasado 20 de octubre. Snapchat, Reddit, Roblox, Fortnite, Wordpress y grandes bancos, entre otros, tuvieron una interrupción intermitente de sus servicios.

Esto, porque el gigante AWS se ha convertido en “la columna vertebral del Internet”, según explicaron desde BBC Mundo.

Ofrecen almacenamiento, gestión de bases de datos y conectan a las plataformas al tráfico.

Pero, ¿qué ocurrió para que AWS comenzara a fallar?

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)? Foto: Archivo.

Qué causó la falla de Amazon Web Services

De acuerdo a Business Insider, AWS falló aparentemente por un error del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

La función del DNS es “traducir” los nombres de las páginas web (como www.google.com) en direcciones numéricas llamadas IP (ejemplo: 142.250.190.14), que son las que “entienden” las máquinas.

Para comprender mejor cómo funciona, hay que pensar en el DNS como una agenda de contactos. Por ejemplo, si quieres llamar a una persona (Google), el DNS buscará su número para poder llamarla.

Entonces, cuando el DNS falla, significa que el computador o celular no logró encontrar la dirección IP del sitio que se quiere visitar y, por tanto, no podrá acceder a la página. Es como si no tuvieras el número para llamar a una persona.

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

Esto último es lo que habría pasado en la planta de datos de Amazon en el norte de Virginia.

Entonces, las millones de empresas que utilizan AWS para sus plataformas y páginas no pudieron ser “encontradas” por los usuarios durante el tiempo que duró la falla.

El servicio recién se restableció a eso de las 18:00 ET (19:00 horas en Chile, aproximadamente).

¿Por qué falla el DNS?

Según los expertos de la BBC, pueden haber distintas razones detrás de un error en el DNS, aunque en general, los causantes son los problemas de mantenimiento o un fallo del servidor.

También puede ser un error humano que haya configurado mal un componente, o un ciberataque. Sobre esto último, Amazon no ha entregado declaraciones.

Lee también:

Más sobre:Amazon Web ServicesAWSAmazonFalla AWSCaída AWSCaída Amazon Web ServicesError DNSQué es DNSAWS downerror del sistema DNSservicios afectados AWSInternetServidoresLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Marco Enríquez-Ominami ante próxima conclusión del caso SQM: “Son 11 años de mi vida con la reputación afectada”

Israel dice que “no acepta ninguna excusa” de Hamas sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes

Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League

Rating del lunes 20 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 20 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana
Chile

Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Rating del lunes 20 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Marco Enríquez-Ominami ante próxima conclusión del caso SQM: “Son 11 años de mi vida con la reputación afectada”

Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia
Negocios

Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia

Los grandes bancos de EE.UU. dudan en ser parte de la ayuda a Argentina ante la falta de garantías

Biministro Álvaro García anuncia acuerdo con Transelec por cobro adicional en cuentas de la luz

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

Dónde y a qué hora ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Maccabi Tel Aviv vs. Midtjylland por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Racing Club por la Copa Libertadores

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Israel dice que “no acepta ninguna excusa” de Hamas sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes
Mundo

Israel dice que “no acepta ninguna excusa” de Hamas sobre el retraso en la entrega de cadáveres de rehenes

Cómo el escándalo de Epstein complica al príncipe Andrés y puede facilitar el ascenso de Guillermo

Zelenski relaciona la nueva falta de interés de Rusia por negociar con el ‘no’ de Trump a los Tomahawk

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta