Blanca Lewin: “Bailo de todo”

* Leo: Ficción. Y lejos lo mejor que he leído desde marzo hasta ahora es Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Lo leería de nuevo.

* Veo: I May Destroy You, en HBO. Antes no tenía tiempo de ver series, ahora no tengo tiempo de ver series malas. No puedo con la ansiedad de que falten cinco capítulos y que haya que esperar una semana para ver cada uno.

* Escucho: Alguien inició sesión en mi cuenta de Spotify en Argentina y por suerte tenía buen gusto, así que he estado escuchando el playlist que me dejó activo: una lista eterna de Velvet Underground.

* Como: Ramen, en los días fríos me he antojado y he pedido varias veces a @ramenryoma.

* Admiro: A Daniel Matamala. Su claridad y valentía son de las cosas que más me inspiran y empujan a tratar de ser una mejor persona.

* Uso: Un delantal de cocina que me puse en marzo y no me lo saqué nunca más. Es de mezclilla, muy resistente y queda bien con el pijama, con el buzo y con la tenida de persona civilizada para reuniones en Zoom.

* Bailo: De todo. La última vez que lo di todo en la pista de baile fue en mi fiesta de Unión Civil. Y con mi hijo un par de veces antes de ir a acostarse, lo dimos todo con lo que saliera de la radio.

* Sigo: En Instagram a amigos, amigas, gente con la que he trabajado y tiendas especializadas a las que pido deliveries (son muchas). Y soy fan de @j.a.k._ @albertomontt y @oleismos.

* Creo: En la posibilidad de tener una nueva Constitución con convención constituyente.

* Practico: Algo de cardio en distintas formas. Sigo en YouTube algunas cuentas, como “Juan Cerda Fama”, con quien tomaba clases antes en el gimnasio, y “María Siéntete joven”. Es que la edá, niña...