El pasado 16 de agosto, el viceministro de defensa ruso, Alexandr Fomin, se reunió en Moscú con los altos representantes militares de Bolivia y Venezuela para conversar sobre una posible cooperación militar.

Fue en el foro internacional Army 2023 —evento que Rusia organiza para reforzar la defensa militar de su país— donde entabló un intercambio de ideas con el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Hugo Eduardo Arandia López.

La autoridad boliviana confirmó que sostiene “la disposición mutua de profundizar el diálogo y la interacción práctica, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas de interés mutuo”, según el medio EFE.

Bolivia se reúne con Rusia para debatir alianza militar (Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, foto compartida del Kremlin vía AP)

¿Bolivia confirma que será un aliado militar de Rusia?

Al foro Army 2023 asistieron 800 delegados de 76 países que, a pesar de la guerra contra Ucrania, son aliadas o mantienen buenas relaciones con Rusia.

En este contexto, el ministro de defensa ruso, Serguéi Shoigú, agradeció el apoyo a la campaña militar rusa en Ucrania a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, hizo un llamado a los delegados de Brasil, Bolivia, Perú, México y Argentina a “profundizar los contactos militares con Moscú”: “Es preciso intensificar las consultas y el intercambio, en el contexto de las nuevas presiones por parte de Estados Unidos y sus aliados”.

Un soldado examina varios uniformes militares expuestos en la feria Army 2023, Rusia.

En esta línea, no se hizo ninguna declaración oficial, por lo que no se puede decir con certeza que Bolivia es un aliado militar de Rusia, no obstante, sí están colaborando en la materia, tanto por los dichos del jefe de las FF.AA., como el envío del Kremlin de la vasija de un reactor nuclear a El Alto, en la ciudad de La Paz, Bolivia.

“Avanzamos por la senda del desarrollo, la ciencia y la tecnología como un pueblo digno y soberano. Llegó a Bolivia la vasija y primer componente del Reactor Nuclear de Investigación, que estará en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear de El Alto”, dijo el presidente boliviano, Luis Arce, en su cuenta de X (Twitter).