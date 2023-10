Bruce Willis: las nuevas consecuencias de la demencia frontotemporal que afecta al actor

A inicios de este año, la familia de Bruce Willis revelaba que el actor había recibido una noticia poco alentadora sobre su estado de salud: fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Un año antes habían comunicado que tenía afasia, lo que lo había obligado a alejarse de forma definitiva de los escenarios.

La presencia de la demencia frontotemporal ha impactado de diferentes maneras la vida que llevaba el actor y también de su círculo más íntimo, compuesto por sus cinco hijas, su esposa Emma Hemming Willis y su expareja Demi Moore. Han sido ellas quienes ocasionalmente han hecho saber al público cómo está él actualmente.

Ahora fue Glenn Gordon Caron, creador de la serie Moonlighting y amigo del protagonista de Duro de matar, quien dejó ver que la enfermedad del actor ha ido empeorando en el último tiempo.

Los avances de la enfermedad de Bruce Willis

Moonlighting fue una serie protagonizada por Willis y Cybill Shepherd en la década de 1980. Hoy la producción está disponible en Hulu, algo que tiene “muy feliz” al intérprete de 68 años, según contó Caron al sitio The New York Post. “Sé que significa mucho para él”, añadió.

El guionista dijo que ha hecho múltiples esfuerzos por seguir presente en la vida de su amigo. “Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él”, expresó.

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia inicialmente, y luego, con demencia frontotemporal.

Caron reveló en la entrevista que deben pasar entre “uno y tres minutos” para que el intérprete de Pulp Fiction lo reconozca. Luego dio nuevos antecedentes sobre los avances de la demencia frontotemporal que lo afecta: al parecer, la estrella de Hollywood ya ha perdido la capacidad para hablar y leer.

“Él no es totalmente verbal; acostumbraba a ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, mencionó.

Si bien aclaró que al ver al actor puedes saber que se trata de él y sientes agradecimiento por su presencia, también es posible percibir que “la alegría de vivir se ha ido”.

Cabe recordar que la demencia frontotemporal es un conjunto de trastornos cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que a su vez están relacionados con la conducta, el lenguaje y la personalidad, según Mayo Clinic. El daño es progresivo e irreversible, y además, no existe tratamiento que lo pueda curar.

A fines de septiembre, Emma Heming Willis, modelo y esposa de Willis, también se confesó sobre cómo están afrontando por estos días la enfermedad del icónico actor estadounidense.

Bruce Willis junto a su familia.

En diálogo con el sitio USA Today, Heming, quien se considera a sí misma “compañera de cuidado”, indicó que la demencia es algo muy complejo y que aún no es claro si Willis está completamente consciente de la condición que lo afecta.

“Es duro para la persona diagnosticada, y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”, afirmó.

La también actriz también enfatizó en el rol que ha tenido Willis durante el último tiempo con las dos hijas que tienen, Mabel y Evelyn. “Les está enseñando mucho a cómo cuidar y amar, y es realmente algo hermoso dentro de la tristeza”, mencionó.