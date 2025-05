La presidenta del jurado del 78º Festival de Cannes, la actriz francesa Juliette Binoche, rindió este martes un sentido homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, quien murió en un ataque israelí en Gaza y que es tema de un documental presentado en el certamen.

“Fatima debería estar aquí, entre nosotros”, explicó Binoche en la gala de inauguración del festival. “El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños. Y nosotros, los espectadores, lo acogemos”, continuó.

“El viento del dolor es hoy en día tan violento, se lleva por delante a los más débiles”, declaró la actriz, que también recordó a “los rehenes del 7 de octubre y todos los rehenes, los prisioneros”.

Cannes rinde homenaje a Fatima Hassouna, la fotoperiodista palestina muerta en Gaza

Cannes contra la guerra en Medio Oriente

El 7 de octubre de 2023, milicianos islamistas mataron a 1.218 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 personas, de las cuales 57 siguen retenidas en Gaza, incluidas 34 que el ejército israelí ha declarado muertas.

La ofensiva israelí en represalia ha matado a más de 52.000 personas en Gaza, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.

A pocas horas de la gala en Cannes, más de 380 personalidades del mundo del cine publicaron una carta abierta de denuncia de la guerra.

La misiva recordó la tragedia de Fatima Hassouna, fallecida en un bombardeo israelí a mediados de abril.

Su muerte, y la de su familia, se produjo un día después de que se anunciara que el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Ponte el alma en la mano y camina), dirigido por la iraní Sepideh Farsi que ella protagoniza, fuera seleccionado en ACID, una sección paralela del certamen.