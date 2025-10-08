SUSCRÍBETE
Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

El evento gratuito para aprender sobre inteligencia artificial generativa y Gemini, ofrece una introducción a las habilidades digitales clave para el futuro laboral en la región.

Alejandro Jofré 
Alejandro Jofré
Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

La capacitación ya no es una opción, sino una necesidad para impulsar el crecimiento y la competitividad.

Se proyecta que para 2030, el 68% de las habilidades de los trabajadores esenciales habrán cambiado, dato que subraya la urgencia de adaptarse, según Google.

De hecho, el informe “El futuro del trabajo 2025” del World Economic Forum revela que casi el 50% de los empleadores identifica la brecha de habilidades como la principal barrera para la transformación impulsada por la tecnología.

En ese contexto, Google Cloud busca achicar la brecha.

El compromiso de Google Cloud con Latinoamérica

Para hacer frente al desafío, Google ha colaborado con más de 550 universidades para ofrecer recursos de aprendizaje actualizados. Como parte del esfuerzo, la firma con sede en California se comprometió a capacitar a más de 200 mil estudiantes y profesionales no técnicos en IA generativa con Gemini en un solo día.

El evento representa una oportunidad única para que personas de diversas disciplinas adquieran una comprensión profunda de la IA generativa y aprendan a aplicarla en sus campos.

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

¿De qué trata Capacita+?

A través del evento de Google Cloud, los participantes podrán:

  • Explorar conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial.
  • Aprender a usar Google Gemini en herramientas de productividad como Google Workspace y NotebookLM.
  • Dominar la ingeniería de prompts.
  • Crear sus propios agentes de IA a través de una experiencia no-code, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

¿Cómo Inscribirse a Capacita+ de Google?

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en un formato híbrido y simultáneo.

  • Presencial: habrá sesiones en 50 universidades de 10 países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.
  • Virtual: podrás unirte al evento de manera online desde cualquier lugar.

Para inscribirte y obtener más información sobre el evento gratuito, haz clic en el siguiente enlace.

Más sobre:TecnologíaGoogleGoogle CloudGoogle GeminiInteligencia artificialIALatinoaméricaChileTrabajoGoogle WorkspaceNotebookLMIA genCapacita+

