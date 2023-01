Casas de juego y areneros empotrados: el curioso mercado del diseño de interiores para mascotas

No es un misterio que durante la pandemia la adopción de mascotas aumentó notoriamente en distintos países. Muchas personas veían eso como una posibilidad de sentirse más acompañados en el confinamiento, pero también de entregarle una oportunidad de una vida acogedora a un perro o gato.

Junto con ese crecimiento, vino otra cosa: el diseño de interiores para mascotas comenzó a tomar una posición dentro del mercado.

Quien ha experimentado esto es Derek Walker, un carpintero de Nashville, Estados Unidos. Según relató Walker a The NY Times, usualmente él construye gabinetes personalizados para las personas. Pero eso cambió cuando una agente de bienes raíces, llamada Kelly Ladwig, le hizo un llamativo encargo.

¿La razón? La mujer, de 52 años, le solicitó que le fabricara una casa de juegos que usarían sus tres gatos y dos perros. Su idea era poner esa construcción dentro de un hogar personalizado en el que viviría ella junto a su esposa Suzie Stolarz y sus mascotas. De hecho, cada animal tendría su habitación propia dentro del inmueble.

Al escuchar la petición Derek sintió curiosidad, pero siguió al pie de la letra las instrucciones y deseos de su clienta. El resultado final fue una casa color blanco con detalles negros, puertas corredizas e incluso una gran ventana en el segundo piso.

La casa de juego para perros construida por Derek Walker. Foto: The NY Times.

En general, los valores de los proyectos personalizados que hace Walker pueden ir cambiando. En este caso específico, la casa de juegos para perros alcanzó la cifra de US$ 12.000.

“Estos son nuestros hijos”, explicó Kelly Ladwig. Para ella y su esposa, sus mascotas son consideradas “al igual que cualquier otra persona”.

En sus palabras, construir una casa personalizada permite un abanico de oportunidades para hacer todas las cosas a tu manera. “Así que construimos cosas que funcionaron para la forma en que vivimos”, dijo Kelly.

Pero eso no es todo. Aparte de la casa de juegos encargada al carpintero, Ladwig y Stolarz también quisieron establecer una ducha para los canes, areneros empotrados en el cuarto de lavado para los felinos y una estación para que las mascotas beban agua en la cocina.

Más dedicación para las mascotas

Al menos en Estados Unidos, desde hace tiempo que se ha observado una estrecha relación entre las personas y sus mascotas, lo que se ve reflejado en el dinero que están dispuestos a gastar en ellas.

Esa relación vino a estrecharse aún más en el periodo de confinamiento. De acuerdo a una encuesta publicada por la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas a mediados de 2021, el 35% de los participantes del sondeo aseguró que desembolsaba más dinero en artículos de alimentación, bienestar y cuidado para sus mascotas, en comparación a un año antes.

¿En qué momento las mascotas comenzaron a integrarse de forma más estrecha a las familias estadounidenses? Según Andrea Laurent-Simpson, académica de la Universidad Metodista del Sur y escritora del libro Just Like Family: How Companion Animals Joined the Household, esto se remonta a la década de los ‘70.

El proyecto que elaboró Derek Walker para Kelly Ladwig también incluyó areneros empotrados en el cuarto de lavado para los felinos. Foto: The NY Times.

El cambio se dio producto de las transformaciones en las estructuras familiares de Estados Unidos. Poco a poco, las mujeres se fueron incorporando a la fuerza laboral y por ende fueron más independientes en el plano económico, además de que las familias se fueron achicando. Eso llevó a que las mascotas comenzaran a tener un lugar importante en los hogares, explicó Laurent-Simpson.

“Creo que es solo una cuestión generacional que veremos en aumento”, afirmó. Para la académica, las generaciones más jóvenes como los millennials o la Generación Z son más propensos a pensar en los perros como si fueran niños. E incluso, la experta va más allá: algunos jóvenes están eludiendo la idea de los hijos a toda costa, apareciendo los perros como una mejor opción.

El diseño de interiores de mascotas no debe ser visto solo como algo estético o de puro gusto. Para muchos de quienes tienen perros o gatos, se trata de la posibilidad de hacer que el propio hogar sea un lugar funcional para ellos y sus mascotas.

Mel Bean, diseñadora de interiores de Tulsa, Oklahoma, es testigo de lo útil que puede llegar a ser una casa que incorpora a las mascotas. En conversación con The NY Times, la mujer rememoró la ocasión en que tuvo que diseñar unas jaulas para perros que estarían ubicadas nada más ni nada menos que en el dormitorio principal del cliente.

“Duermen en la habitación con ellos todas las noches”, dijo la diseñadora. “Así que esto les dio un espacio designado”, añadió.

Si bien ese proyecto Bean lo realizó hace ya diez años, ella cuenta que desde la pandemia creció mucho más la demanda de hogares que tienen espacios pensados exclusivamente para las mascotas. Especialmente, aquellos dedicados para perros.

“No sé si he tenido una sola construcción nueva que no tenga un área para perros como esa”, comentó.

Por ejemplo, un proyecto que está dirigiendo ahora es en una casa donde viven bulldogs franceses. La diseñadora relata que los canes son “notoriamente comedores desordenados”, por lo tanto, los clientes tenían en mente que ella creara una estructura parecida a una perrera pero que quedara en las afueras de la habitación principal del hogar.

Finalmente, Bean consiguió diseñar la perrera para sus clientes. Ésta incluye una puerta que se puede abrir desde afuera y que permite guiar a las mascotas hacia una ducha. Jaulas empotradas, un refrigerador y cajones de congelador para comida cruda son otros de los elementos que incorporó la construcción.

“La habitación es fresca y hermosa, pero también se puede lavar y fregar toda la habitación”, aseveró la diseñadora de Oklahoma.