Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Esta semana Google celebró el lanzamiento de Pixel 10, sus nuevos teléfonos con IA más potente y un nuevo modelo plegable.

Con hardware renovado y, por primera vez, una serie compuesta por cuatro modelos distintos, el próximo 28 de agosto llegarán a las tiendas del hemisferio norte los nuevos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el nuevo plegable Pixel 10 Pro Fold (disponible únicamente en Estados Unidos, Francia y Alemania desde octubre).

¿El resto de los equipos? Como es habitual, estarán disponibles en Estados Unidos y Canadá. En Europa, tendrán distribución en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda e Italia. En Asia se espera su lanzamiento en mercados clave como Japón, Australia, Taiwán y Singapur. Y por primera vez los teléfonos de Google aterrizan este año en América Latina, aunque únicamente en México.

¿Y Chile? No, por el momento. Como ha sido —hasta ahora— la tónica con los teléfonos de Google.

Entre las novedades, para todos los nuevos equipos, Google garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo Android, seguridad y funciones.

Cómo son los nuevos Google Pixel 10

La principal novedad es el procesador Google Tensor G5, el primer chip de la compañía fabricado por la firma taiwanesa TSMC en un proceso de 3 nanómetros.

El avance promete un salto significativo en rendimiento y eficiencia energética, pero sobre todo, está diseñado para potenciar las nuevas capacidades de IA generativa de Gemini, que vienen integradas de forma nativa en el sistema operativo Android 16.

Specs del Google Pixel 10

Será el modelo de entrada, pero llega con una pantalla OLED Super Actua de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3,000 nits.

Procesador: Google Tensor G5.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB.

Cámara trasera triple: Un sistema avanzado con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10.8 MP con zoom óptico 5x.

Cámara frontal: 10.5 MP.

Batería: 4,970 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica magnética Pixelsnap (compatible con Qi2).

Protección: IP68 contra agua y polvo.

Specs del Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL

Para quienes buscan la experiencia más premium, Google ofrece dos versiones Pro. El Pixel 10 Pro mantiene un tamaño similar al modelo base con una pantalla LTPO OLED de 6.3 pulgadas, mientras que el Pixel 10 Pro XL crece hasta las 6.8 pulgadas.

Ambos modelos comparten un panel Super Actua Display con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un pico de brillo de 3,300 nits.

Procesador: Google Tensor G5 con coprocesador de seguridad Titan M2.

Memoria RAM: 16 GB en todas sus versiones.

Almacenamiento: Opciones de 128 GB (solo Pro), 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.

Cámaras avanzadas: Sistema triple mejorado con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x. La cámara frontal también se eleva a 42 MP.

Batería y Carga: 4,870 mAh para el Pro y 5,200 mAh para el Pro XL. El modelo XL cuenta con una carga rápida de 45 W.

Conectividad: Ambos incorporan lo último en tecnología con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

Specs del Google Pixel 10 Pro Fold

El anuncio más sorprendente de Google es la aparición del Pixel 10 Pro Fold, la apuesta de la firma estadounidense por el mercado de los plegables de gama alta.

Este foldable cuenta con un nuevo diseño de bisagra sin engranajes, un chasis de aluminio de grado aeroespacial y, por primera vez en un plegable de la marca, certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Pantalla exterior: OLED Actua de 6.4 pulgadas a 120 Hz.

Pantalla interior: OLED Super Actua Flex de 8 pulgadas a 120 Hz.

Hardware: Google Tensor G5, 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB.

Cámaras: Un sistema versátil con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 10.5 MP y un teleobjetivo con zoom óptico 10x.

Batería: 5,015 mAh con carga rápida e inalámbrica.