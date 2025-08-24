SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

El gigante tecnológico acaba de lanzar 4 nuevos celulares, aunque ninguno llegará a Chile de manera oficial.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Esta semana Google celebró el lanzamiento de Pixel 10, sus nuevos teléfonos con IA más potente y un nuevo modelo plegable.

Con hardware renovado y, por primera vez, una serie compuesta por cuatro modelos distintos, el próximo 28 de agosto llegarán a las tiendas del hemisferio norte los nuevos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el nuevo plegable Pixel 10 Pro Fold (disponible únicamente en Estados Unidos, Francia y Alemania desde octubre).

¿El resto de los equipos? Como es habitual, estarán disponibles en Estados Unidos y Canadá. En Europa, tendrán distribución en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda e Italia. En Asia se espera su lanzamiento en mercados clave como Japón, Australia, Taiwán y Singapur. Y por primera vez los teléfonos de Google aterrizan este año en América Latina, aunque únicamente en México.

¿Y Chile? No, por el momento. Como ha sido —hasta ahora— la tónica con los teléfonos de Google.

Entre las novedades, para todos los nuevos equipos, Google garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo Android, seguridad y funciones.

Cómo son los nuevos Google Pixel 10

La principal novedad es el procesador Google Tensor G5, el primer chip de la compañía fabricado por la firma taiwanesa TSMC en un proceso de 3 nanómetros.

El avance promete un salto significativo en rendimiento y eficiencia energética, pero sobre todo, está diseñado para potenciar las nuevas capacidades de IA generativa de Gemini, que vienen integradas de forma nativa en el sistema operativo Android 16.

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Specs del Google Pixel 10

Será el modelo de entrada, pero llega con una pantalla OLED Super Actua de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3,000 nits.

Procesador: Google Tensor G5.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB.

Cámara trasera triple: Un sistema avanzado con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10.8 MP con zoom óptico 5x.

Cámara frontal: 10.5 MP.

Batería: 4,970 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica magnética Pixelsnap (compatible con Qi2).

Protección: IP68 contra agua y polvo.

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Specs del Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL

Para quienes buscan la experiencia más premium, Google ofrece dos versiones Pro. El Pixel 10 Pro mantiene un tamaño similar al modelo base con una pantalla LTPO OLED de 6.3 pulgadas, mientras que el Pixel 10 Pro XL crece hasta las 6.8 pulgadas.

Ambos modelos comparten un panel Super Actua Display con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un pico de brillo de 3,300 nits.

Procesador: Google Tensor G5 con coprocesador de seguridad Titan M2.

Memoria RAM: 16 GB en todas sus versiones.

Almacenamiento: Opciones de 128 GB (solo Pro), 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.

Cámaras avanzadas: Sistema triple mejorado con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x. La cámara frontal también se eleva a 42 MP.

Batería y Carga: 4,870 mAh para el Pro y 5,200 mAh para el Pro XL. El modelo XL cuenta con una carga rápida de 45 W.

Conectividad: Ambos incorporan lo último en tecnología con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Specs del Google Pixel 10 Pro Fold

El anuncio más sorprendente de Google es la aparición del Pixel 10 Pro Fold, la apuesta de la firma estadounidense por el mercado de los plegables de gama alta.

Este foldable cuenta con un nuevo diseño de bisagra sin engranajes, un chasis de aluminio de grado aeroespacial y, por primera vez en un plegable de la marca, certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Pantalla exterior: OLED Actua de 6.4 pulgadas a 120 Hz.

Pantalla interior: OLED Super Actua Flex de 8 pulgadas a 120 Hz.

Hardware: Google Tensor G5, 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 TB.

Cámaras: Un sistema versátil con un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 10.5 MP y un teleobjetivo con zoom óptico 10x.

Batería: 5,015 mAh con carga rápida e inalámbrica.

Lee también:

Más sobre:TecnologíaGoogleGoogle Tensor G5Google Pixel 10Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro XLGoogle Pixel 10 Pro FoldPlegablesCelularesSmartphonesTeléfonosMéxicoAndroidGoogle GeminiInteligencia artificialPixelsnapSuper Actua DisplayTSMC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo

Confirman detención de tres involucrados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

Incendio en dos viviendas de Futrono causa la muerte de un adulto mayor

SAG reabre compra de productos avícolas suspendidos desde Brasil tras verificar que brote de influenza aviar fue superado

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

4.
Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

5.
La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”
Chile

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo

Confirman detención de tres involucrados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo
Negocios

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo
El Deportivo

Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
Cultura y entretención

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa
Mundo

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa

Cristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo