Cómo es el McDonald’s construido completamente con madera sostenible que abrió sus puertas en Chile.

McDonald’s ya inauguró su primer restaurante construido completamente con madera sostenible en el país.

El local se encuentra en Temuco y es el tercero de la firma de comida rápida en la ciudad, ubicada en la Región de la Araucanía.

El nuevo restaurante —que abrió a principios de febrero, pero que fue inaugurado en un evento este 9 de abril— fue construido utilizando madera de ARAUCO.

Desde la firma de comida rápida aseguran que aporta resistencia y seguridad estructural, pero que a su vez, es una alternativa sostenible en comparación a materiales tradicionales como el hormigón y el acero.

Enfatizan que aquello contribuye a que sea más amigable con el medioambiente, con una reducción significativa de la huella de carbono .

Cómo se construyó el McDonald’s de madera y cómo disminuye la huella de carbono

El proyecto fue levantado con madera certificada FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), proveniente de bosques gestionados de forma sostenible.

Aseguran que los 120 metros cúbicos de madera que se utilizaron para armar la estructura del nuevo restaurante en Temuco aportan a capturar 120 toneladas de CO2 .

En este sentido, agregan que 1 metro cúbico de madera absorbe anualmente 1 tonelada de CO2.

Por el contrario, si se hubiese optado por una construcción tradicional de acero, se habrían generado alrededor de 38,6 toneladas de CO2, según cálculos compartidos por Arcos Dorados, el mayor operador de restaurantes de McDonald’s en América Latina y el Caribe y su mayor franquiciado en el mundo.

Los trabajos de construcción previos para preparar el terreno tuvieron una duración de 120 días. Sin embargo, el montaje de la estructura de madera se concretó en 10 días .

Esto último fue posible a raíz de que se utilizaron piezas modulares.

Aunque la estructura tiene algunos elementos metálicos —como los pilares del exterior y las partes con las que se unen las piezas de madera— , subrayan que estos son mínimos.

Al igual que otros restaurantes de la firma, este nuevo local utiliza energía solar e iluminación LED eficiente.

También posee láminas de control UV en las ventanas para optimizar la climatización, y espacios de separación de residuos y reciclaje.

De la misma manera, cuenta con bicicleteros y próximamente añadirán cargadores para vehículos eléctricos.

Estas medidas son parte del programa “Receta del Futuro” de la compañía, el cual considera 23 iniciativas medioambientales en los restaurantes.

El director general de Arcos Dorados Chile, Esteban Sequeira, declaró que “la construcción en madera es una decisión consciente y estratégica, siendo una alternativa segura y eficiente, con un beneficio directo en la reducción de la huella de carbono en el ambiente”.

“Este proyecto es una muestra de cómo la innovación puede estar al servicio del desarrollo sostenible, manteniendo nuestra identidad de marca y productos de alta calidad”.

Por su parte, el subgerente de Construcción en Madera de ARAUCO, Fernando Marcone, comentó que “más que una estructura, representa un paso concreto hacia la reducción de la huella de carbono, integrando medidas que no solo minimizan emisiones, sino que capturan carbono en su esencia”.

“Durante el crecimiento, los árboles absorben CO2, almacenando en su estructura, y ese carbono permanece fijado en la madera, aportando directamente a la sostenibilidad urbana. De esa forma, estamos demostrando que es posible crear ciudades más responsables, con soluciones que provienen de la naturaleza misma, contribuyendo de manera concreta al bienestar de las personas y del planeta”.

Según detalla Arcos Dorados Chile, el nuevo local ha generado 120 nuevos puestos de trabajo .

Como parte del vínculo con la comunidad, se desarrolló un curso literario junto a la Escuela Villa Alegre de Temuco y se realizó la entrega de un pack de libros complementarios para estudiantes de segundo a cuarto básico, en línea con los objetivos de aprendizaje.

La decisión de construir el primer restaurante de estas características en Temuco se debió a dos principales factores.

Uno tiene que ver con la descentralización, mientras que el otro está más relacionado a temas logísticos, ya que la planta de ARAUCO se encuentra más cerca de dicha ciudad que de Santiago.

Por lo tanto, construirlo en Temuco contribuyó a que se realizaran menos viajes y a que estos fueron más cortos, lo que a su vez aportó a reducir el movimiento de camiones y a disminuir el impacto .

El gerente de construcción de Arcos Dorados Chile, Alejandro Bustamante, dice a La Tercera: “Al ser una construcción modular e instalada en solo 10 días, ayudó a generar menos ruidos (en el entorno) y desperdicios, además de jornadas menos extensas”.

Se encuentra ubicado en Avenida Alemania 01099 (Temuco) , en las cercanías de distintos comercios, hoteles y de un campus universitario, por nombrar solo algunos de los puntos concurridos de esta calle principal.

Antes de entrar al local, lo primero que llama la atención es el color de la madera exterior, el cual tiene una tonalidad cercana al café oscuro a causa de un revestimiento adicional para que pueda soportar las condiciones climáticas.

Por dentro, se ve la terminación natural de la madera, la cual tiene una tonalidad más blanca.

El restaurante de comida rápida funciona las 24 horas y sus instalaciones incluyen Automac, McCafé, estacionamientos y una zona de juegos infantiles, además de mesas tanto en el interior como en el exterior.

Bustamante lo describe como “un espacio abierto a la comunidad”.

“No tiene rejas, por lo que permite a todos los transeúntes, a los clientes y al público en general poder recorrerlo, mirarlo, e incluso tocar el edificio. Llama mucho la atención al ser de madera”.

“De hecho, huele a madera. Cuando llueve y uno pasa por aquí, tiene ese olor a madera recién mojada. Eso es algo súper bonito para nosotros también”, agrega el gerente de construcción de Arcos Dorados Chile.

Respecto a los próximos pasos de la firma, anticipa que “la compañía tiene un plan de crecimiento bien importante y nuestra intención es seguir utilizando la madera como elemento estructural”.

“Tal vez no como elemento tan visible como el que se puede apreciar acá, pero sí como elemento estructural que nos permita tener edificios sismoresistentes y que te entreguen esa flexibilidad que entrega la madera en definitiva”.