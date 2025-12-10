Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU. Foto: archivo.

A principios de diciembre, las fuerzas de Alemania desplegaron por primera vez el sistema de defensa antimisiles Arrow 3, el cual fue desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos.

La introducción de este equipamiento militar se dio justo antes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.

La medida se posiciona en medio de un escenario en el que el gobierno estadounidense ha presionado a los países de la OTAN para que inviertan más en su propia defensa.

De la misma manera, ocurre en un contexto en el que la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde febrero de 2022 ha agudizado aún más tensiones con los aliados europeos de Kiev.

El sistema Arrow 3 es uno de los más avanzados del mundo en cuanto a defensa contra misiles balísticos de largo alcance .

Previamente, el único país que lo había integrado a sus mecanismos de defensa era Israel.

Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU. Foto: archivo.

El secretario de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo en declaraciones reunidas por Deutsche Welle: “Por primera vez, esto nos da la capacidad de proporcionar una alerta temprana y proteger a nuestra población de los misiles balísticos de largo alcance”.

“Esto significa que no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a nuestros socios” , enfatizó.

Desde el Ministerio de Defensa alemán manifestaron a través de un comunicado que, “en caso de un posible conflicto, la ubicación geográfica central de Alemania la convierte en una amenaza potencial para los sistemas de armas balísticas de largo alcance”.

“Rusia, por ejemplo, cuenta con misiles de largo alcance que pueden alcanzar altitudes extremas y podrían representar una grave amenaza en caso de crisis”.

Con el sistema Arrow 3, Alemania podría responder a potenciales escenarios de tales características.

Su despliegue es posible por un acuerdo firmado entre Alemania e Israel en septiembre de 2023, en el cual se determinó la adquisición del sistema.

La cartera de Defensa alemana precisó que el pacto tiene un valor que supera los 3.600 millones de euros, es decir, alrededor de 4.200 millones de dólares.

Según rescata el citado medio, parte de esa cantidad se destinará a paquetes de mantenimiento y soporte, con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo del Arrow 3 durante décadas.

De la misma manera, el acuerdo fortalece la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU. Foto: archivo.

Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania

Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) detalla que el Arrow 3 está compuesto por tres partes principales: un lanzador, un radar terrestre y un sistema de gestión de batalla .

“El misil Arrow 3 consta de un propulsor de dos etapas de combustible sólido con un vehículo de derribo cinético (KV) separador”, afirma el citado grupo de expertos.

El alcance de vuelo estimado del interceptor es de hasta 2.400 kilómetros, mientras que puede alcanzar proyectiles atacantes a altitudes de hasta 100 kilómetros , es decir, más allá de la atmósfera terrestre.

“A diferencia de otros vehículos de aniquilación, que utilizan propulsores de desviación más pequeños para corregir el rumbo, el KV del Arrow 3 cuenta con un único propulsor trasero pivotante que proporciona control lateral. Gracias a este método de control, el KV incluye un buscador electroóptico con cardán, en lugar de fijo, que apunta hacia el objetivo a medida que el vehículo cambia de orientación”, explica el CSIS.

El radar de alerta temprana permite la detección de las trayectorias, mientras que el sistema de gestión de batalla contribuye a analizar las amenazas y decidir los procedimientos de interceptación. El sistema de lanzamiento móvil transporta los misiles interceptores.

Informaciones rescatadas por Deutsche Welle detallan que la primera base del sistema Arrow 3 en Alemania es el aeródromo militar de Holzdorf , ubicado en las cercanías de Schönewalde, al sur de Berlín, en la frontera entre los estados federados de Brandeburgo, Sajonia-Anhalt y Sajonia.

También se tienen previstas dos bases más en Baviera y Schleswig-Holstein