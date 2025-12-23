Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

La firma especializada en ropa y accesorios deportivos, Under Armour, abrió una nueva tienda en Parque Arauco, la cual se presenta como la “más disruptiva” que la marca tiene en el país.

El establecimiento inaugurado en diciembre incluye, por primera vez en Chile, la evolución del Brand House City Concept (BHCC).

Según explican a través de un comunicado, se trata de un formato de tienda “diseñado para llevar la experiencia deportiva a un nuevo estándar” .

Cortesía / Tendencias LT

Cómo es la nueva tienda que Under Armour abrió en Parque Arauco

La marca asegura que el concepto del BHCC “pone en el centro al deportista y su desempeño, integrando la innovación tecnológica de Under Armour en cada punto de contacto”.

“El eje principal del Brand House City Concept es la Experiencia del Cliente Potenciada, pensada para que quienes entren a la tienda puedan conocer, probar y entender cómo cada prenda y cada zapatilla están diseñadas para mejorar el rendimiento en distintas disciplinas” .

Cortesía / Tendencias LT

Desde Under Armour afirman que la tienda se presenta como “un verdadero hub de tecnología deportiva, donde el apparel técnico y el calzado de última generación se combinan con un diseño funcional, auténtico y potente”.

La gerente de marketing de Under Armour en Chile, Cecilia Aramburo, declaró: “ Vive la innovación. Eleva tu juego no es solo un mensaje, es lo que buscamos que cada persona experimente en esta nueva tienda conceptual” .

Cortesía / Tendencias LT

“Este espacio refleja cómo Under Armour integra tecnología, diseño y rendimiento para acompañar a los atletas —de todos los niveles— a dar su mejor versión”.

La nueva tienda de Under Armour en el Parque Arauco está ubicada en el Piso 1, en el Local 167.