El pasado 2 de julio se estrenó en Estados Unidos la séptima película de la franquicia Jurassic Park. En esta ocasión, Jurassic World Rebirth arrasó y superó las expectativas en taquilla luego de su primer fin de semana, a pesar de las críticas poco favorables.

Según datos entregados por CNN, la cinta recaudó US$ 147 millones de dólares a nivel nacional durante cinco días del fin de semana del 4 de julio , dejando atrás a sus competidores y convirtiéndose en uno de los estrenos más exitosos del año.

¿Cómo le fue a Jurassic World Rebirth en taquilla?

Críticas poco favorables de Rebirth

A pesar del éxito en los cines, Jurassic World Rebirth no ha convencido del todo a la crítica. En Rotten Tomatoes, la película registra un 52% de aprobación por parte de los críticos, mientras que la audiencia le otorga un 72%.

En IMDb, en tanto, la cinta tiene una calificación promedio de 6,3 de 10, reflejando un contraste con su sólido desempeño en taquilla.

¿Cómo le fue a Jurassic World Rebirth en taquilla? Universal Pictures and Amblin Entertainment

Las estimaciones iniciales proyectaban cerca de US$ 135 millones en ese mismo periodo, y solo US$ 80 millones entre viernes y domingo. Superó las expectativas.

Con estos números, Rebirth casi iguala a su predecesora de 2022, Jurassic World Dominion, que alcanzó los US$ 145 millones en sus primeros tres días antes de superar los US$ 1.000 millones a nivel global.

La taquilla recupera terreno en Hollywood

El desempeño de la película también marca un punto alto para Hollywood, que venía de un inicio de año más bien tibio.

De acuerdo con la firma Comscore, que analiza datos de taquilla, los ingresos acumulados en lo que va de 2025 ya muestran un alza de 14% frente al mismo periodo del año anterior.

En tanto, la temporada de verano (que en el hemisferio norte se cuenta desde el primer viernes de mayo) está creciendo un 15% respecto a 2024.

La competencia de Jurassic World

En su primer fin de semana, la cinta desplazó del primer lugar a F1: La Película , el filme de automovilismo protagonizado por Brad Pitt y producida por Apple y Warner Bros.

¿Cómo le fue a Jurassic World Rebirth en taquilla?

F1 recaudó US$ 26 millones en su segunda semana, un 54% menos que en su estreno, donde alcanzó los US$ 55,6 millones en Estados Unidos y US$ 144 millones a nivel global.

“F1 es interesante porque está arrasando en la taquilla internacional”, señaló a CNN Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Es un deporte con mayor proyección internacional que en Estados Unidos”, agregó.

Sin embargo, la cartelera de julio no dará tregua. Esta semana se estrena Superman, también de Warner Bros, con proyecciones que superan los US$ 100 millones en su primer fin de semana.

¿Cómo le fue a Jurassic World Rebirth en taquilla?

Para el 24 de julio también está programado el lanzamiento de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, de Disney y que cuenta con la participación del chileno Pedro Pascal.

Shawn Robbins, director de análisis de Fandango y fundador de Box Office Theory, señaló a CNN que entre Rebirth, F1, Superman y Los Cuatro Fantásticos, estas películas podrían representar cerca de una cuarta parte de la taquilla de este verano en EEUU.

“Es verano. Es la época en que varias películas pueden convivir en cartelera, así que, si alguna vez va a funcionar, este es un buen grupo de películas para lograrlo” señaló Robbins.