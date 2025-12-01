Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

Hasta la fecha, cerca de 950 moáis han sido descubiertos en Isla de Pascua, Chile. La mayoría de estas estatuas de piedra, que fueron talladas por el pueblo Rapa Nui entre 1200 y 1700 d.C, están semienterradas con la cara mirando hacia el interior de la isla, como protegiéndola, y unas pocas tienen el rostro hacia el mar.

Se estima que todavía hay unos 400 moáis en la cantera Rano Raraku —el lugar donde se extrae piedra— y unos 62 están ubicados entre la cantera y las plataformas ceremoniales que hay en la costa.

Y una de las preguntas que todavía enciende al mundo científico es: ¿cómo llegaron los moáis desde el sitio de emplazamiento (la cantera) hasta los sitios donde están erigidos? ¿Fueron abandonados mientras los movían, o los dejaron allí a propósito?

Una hipótesis sobre ello fue recientemente publicada en el Journal of Archaeological Science. Según el grupo de investigadores, los moáis podrían haber llegado a sus sitios en la isla “caminando”.

Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

El estudio que muestra cómo fue el traslado de moáis en Rapa Nui

Los moáis en la Isla de Pascua pueden alcanzar hasta los 10 metros de altura y pesar 86 toneladas . ¿Cómo mover las estatuas de piedra desde la cantera, hasta 18 kilómetros más lejos, a través de un terreno con superficies irregulares?

El estudio, encabezado por Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton, y Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, analizó a través de modelos 3D cómo la forma y proporciones de los moáis permitieron el transporte hasta sus actuales sitios en Rapa Nui.

Lo primero que descubrieron fue que las bases de las estatuas están en forma de D y la postura está inclinada hacia adelante. Esto les dio una pista de que los moáis podían balancearse y tambalearse para moverse, pese a su gran tamaño y peso.

Esto quiere decir que, probablemente, los moáis llegaron a su lugar “caminando” desde su cantera, en una posición vertical y dinámica.

Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio. Foto: Carl Lipo.

Además, según Lipo, como se trasladaron varias decenas de estatuas, con cada una se iba marcando un camino que servía para que la siguiente estatua pudiera transitar de forma más amena: “Cada vez que los rapanui movían una estatua, parecía que habían hecho un camino. El camino era parte del traslado de la estatua” , dijo el investigador al New York Times.

Esto demuestra que los habitantes de la Isla de Pascua lograron una ingeniería “sofisticada” que les permitió mover las esculturas gigantes sin la necesidad de maquinaria, troncos o rampas grandes.