Cómo se vivía la Navidad en la mansión Playboy, según Crystal Harris, viuda de Hugh Hefner

Es uno de los logotipos más controvertidos en la industria del entretenimiento. Durante décadas, la revista Playboy se posicionó como uno de los símbolos más populares en cuanto al contenido para adultos.

No obstante, con el tiempo se conocieron una serie de escándalos en cuanto a cómo era la vida al interior de la mansión, la cual era dirigida por el magnate estadounidense Hugh Hefner, quien falleció a sus 91 años en septiembre de 2017.

Una de las personas que ha relatado su experiencia junto a él es precisamente su viuda, Crystal Harris, quien actualmente tiene 37 años.

Pese a que después de que se conociera su fallecimiento negó en un inicio una serie de graves acusaciones que se hicieron contra Hefner, en los años posteriores reveló que su esposo la obligaba a teñirse el pelo rubio y que no la dejaba salir de casa ni viajar por su cuenta, entre otras situaciones de abuso.

Esas son solo algunas de las que se han revelado en torno al empresario

Crystal Harris y cómo vivía la Navidad con Hugh Hefner en la mansión Playboy

En una entrevista con Daily Mail, la modelo contó que durante la época navideña siempre aplicaba su creatividad para darle regalos a su entonces esposo, un factor que no era correspondido de la misma manera por él.

“Un año le regalé un autorretrato hecho con objetos reciclados. Yo le regalaba cosas únicas, como un globo terráqueo. Pero en el globo ponía que en cualquier parte del mundo había un club Playboy. En el mapa señalé Casablanca, su película favorita. Le regalé un tablero de backgammon de acrílico con un beso mío impreso en él. Le compré una réplica del edificio original de Playboy”, contó según declaraciones rescatadas por Infobae.

Por su parte, durante mucho tiempo Hefner se limitó a solo regalarle productos de la firma que dirigía.

Harris aseguró que todavía tiene algunos de esos artículos, aunque se ha ido deshaciendo de otros.

“Los primeros años que estuve allí, él me regalaba cosas de Playboy. Me regaló un collar de Playboy, el collar del conejito, que tenía diamantes (...) Me dio una cabeza de conejo de oro que tenía un rubí en el ojo. He guardado algunas de estas cosas, pero otras se las he regalado a mis fans”, agregó.

La serie documental titulada Secretos de Playboy (2022) revela el lado más oscuro de la mansión a través de 12 capítulos, en los que mujeres que estuvieron ahí cuentan cómo fueron sus experiencias.

Sondra Theodore, quien fue novia de Hefner entre 1976 y 1981, fue enfática al decir en su testimonio que el empresario “era como un vampiro”.

“Les chupó la vida a todas estas jóvenes durante décadas”, afirmó, para luego añadir que “vi claramente que no éramos nada para él”.

A esto se le sumaron situaciones en las que abundaba el consumo de drogas, la manipulación y la explotación de mujeres que llegaron al recinto, según rescató Culto de LT.

La directora del proyecto, Alexandra Dean, dijo en una entrevista con Variety que ha escuchado a mujeres “de casi todas las décadas” afirmar que fueron víctimas de violación.

En contraposición a aquello, tras el estreno de la producción, uno de los hijos del magnate, Cooper Hefner, declaró a través de sus redes sociales que su padre “era generoso por naturaleza y se preocupaba profundamente por las personas”.

Bajo esa línea, negó las acusaciones que se hicieron contra su progenitor.

