    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Aunque otros países también los han desplegado, los patrones de vientos locales han favorecido a que sus fuerzas puedan adoptarlos en terreno para responder a la ofensiva rusa. Han sido utilizados para tareas de reconocimiento, transporte de armas y como señuelos, entre otras.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia. Foto: referencial / Aerobavovna.

    Los globos militares han vuelto a ser utilizados por los ejércitos de distintos países, en medio de un escenario geopolítico en el que los drones y tecnologías como la inteligencia artificial (IA) han pasado a dominar los campos de batalla.

    Pese a que se trata de una tecnología que viene de la Revolución Francesa, actualmente son desplegados para tareas que van desde el espionaje y el transporte de armas hasta para lanzar bombas y granadas hacia objetivos.

    Aunque diferentes países han realizado pruebas u operaciones con el apoyo de estas herramientas, Ucrania los ha adoptado en terreno como uno de sus elementos para enfrentar la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado desde el 24 de febrero de 2022.

    Aquello ha fomentado que potencias mundiales organicen ejercicios con globos para ampliar sus capacidades militares.

    El Ejército de Estados Unidos tiene previsto probar globos militares de gran altitud dentro de este año. En 2025, el proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump incluyó 50 millones de dólares para su desarrollo y adquisición.

    Los aliados europeos, a su vez, los están testeando para múltiples funciones militares.

    Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte también los han utilizado.

    Sin embargo, según afirmaron especialistas al Wall Street Journal, los patrones de vientos locales en Ucrania han favorecido a que sus fuerzas puedan usarlos para responder a la ofensiva rusa.

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia. Foto: referencial / Aerobavovna.

    Cómo Ucrania ha utilizado globos militares para responder a la invasión a gran escala de Rusia

    Las fuerzas ucranianas han recurrido a globos para realizar ataques en el interior de Rusia, así como para tareas de reconocimiento, transporte de objetos y como señuelos.

    Fuentes familiarizadas con las operaciones militares de Ucrania comentaron al citado periódico que sus tropas comenzaron a utilizarlos poco después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala.

    Inicialmente, los desplegaron para lanzar bombas y granadas, con el fin de debilitar las defensas rusas.

    Más adelante, en 2024, empezaron a usarlos como sistemas de lanzamiento de lo que describieron como pequeñas armas kamikaze, que se dirigen automáticamente a un objetivo preciso.

    Esos globos a menudo eran de proveedores estadounidenses, afirmaron las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos delicados.

    Aseguraron que su despliegue ha ofrecido una nueva vía para penetrar profundamente en territorio ruso, lo que a su vez ha permitido apuntar hacia yacimientos petroleros, refinerías, terminales marítimas y ferrocarriles.

    El experto en el Ejército de Rusia del Carnegie Endowment for International Peace, Michael Kofman, dijo al Journal que “este es un aspecto muy importante del esfuerzo general de Ucrania para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones en términos mucho más razonables”.

    Cuando el citado periódico consultó al Servicio de Seguridad de Ucrania, el organismo declinó hacer comentarios. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país no respondió a una solicitud de declaraciones.

    De acuerdo a las fuentes y a informes de medios rusos, en 2025, las fuerzas ucranianas utilizaron globos en ataques contra refinerías de petróleo rusas, así como contra Moscú y Riazán.

    Asimismo, según las fuentes, usaron globos para lanzar drones de ataque a Moscú en diciembre, en una operación que obligó al cierre temporal de los principales aeropuertos.

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia. Foto: referencial / Aerobavovna.

    El veterano del Ejército de Estados Unidos e investigador de la tecnología de navegación con globos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Kyle Guerre, explicó al Journal que, en Ucrania, los vientos predominantes soplan del este, lo que contribuye a que los globos floten naturalmente hacia Rusia.

    Los avances en tecnologías como la IA y la disponibilidad de datos meteorológicos más precisos han contribuido a que los ataques a objetivos distantes tengan mayor precisión.

    Parte de la utilización de globos por parte de las fuerzas ucranianas se ha debido a que, tras casi cuatro años de guerra, se han reducido los fondos y el acceso a suficientes armas sofisticadas.

    En este sentido, los globos se presentan como una alternativa más económica que también puede generar efectos en el cambio de batalla.

    El director de estrategia y transformación de la unidad de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Andrew Evans, dijo al Journal que un globo puede costar unos cientos de dólares. Sin embargo, su despliegue puede costarle millones de dólares al enemigo.

    “Sin duda, estamos observando lo que está sucediendo en Ucrania y aprovechando las lecciones”, destacó.

    Por su parte, el cofundador de la empresa ucraniana de globos aerostáticos Aerobavovna, Iurii Vysoven, subrayó: “Es necesario, ya que nunca tendremos suficientes drones ni misiles de ataque profundo. Necesitamos que esto tenga éxito”.

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

