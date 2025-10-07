La compañía de autos eléctricos de Elon Musk, Tesla, presentó este martes las versiones “Standard” del Model Y (SUV) y del Model 3 ( sedán ) , que se convierten en la versión más económica de su línea .

Estos nuevos modelos mantendrían las principales características de la marca –autonomía, seguridad y tecnología–, pero con precios más bajos (alrededor de US$ 5.000 de diferencia) que buscan atraer a nuevos compradores.

Ambos modelos de Tesla ofrecen una autonomía estimada de 321 millas (unos 515 kilómetros) y una velocidad máxima de 125 millas por hora (201 km/h), manteniendo el rendimiento característico de la marca.

Model Y Standard & Model 3 Standard are here pic.twitter.com/e2kXwAaQ0O — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

“Tienen las mismas formas básicas de carrocería que los modelos Y y 3 existentes, pero sus techos son de metal en lugar de vidrio tintado”, señaló The New York Times sobre el lanzamiento.

Desde el periódico estadounidense, agregaron que este modelo Standard cuenta con faros dobles en lugar de la barra iluminada continua que presentan las versiones más caras.

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Model Y Standard: el SUV más accesible de Tesla

El Model Y Standard es una versión con tracción trasera, va desde los US$ 39.990 (cerca de $38 millones) y está pensada para reducir costos sin sacrificar eficiencia.

Alcanza los 96 km/h en apenas 6,8 segundos y ofrece una autonomía de 515 km.

Model 3 Standard: sedán icónico, ahora más económico

Por su parte, el Model 3 Standard llega con un precio inicial de US$ 36.990 (cerca de $35 millones), mantiene la misma autonomía de 515 km y acelera de 0 a 96 km/h en 5,8 segundos.

A diferencia de las versiones más caras, este modelo tiene techo metálico en lugar de vidrio tintado, faros dobles y un diseño exterior simplificado.

Tesla busca seguir competitivo

El lanzamiento de estos modelos se produce poco después de que expirara en Estados Unidos el crédito fiscal federal de US$ 7.500 para la compra de autos eléctricos, lo que había impulsado las ventas de Tesla en el último trimestre.

Sin ese beneficio, los nuevos precios buscan mantener la competitividad frente a rivales como Hyundai, GM, Nissan y BYD, que también han reducido el costo de sus modelos eléctricos.