De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Los bailes de cueca de políticos chilenos vuelven a ser virales en las Fiestas Patrias 2025. Además de recordar los antiguos, este año, Juan Sutil y Evelyn Matthei protagonizaron un nuevo curioso pie de cueca.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Ya están encendidas las parrillas, y las notas de la típica cueca chilena se escuchan en cada esquina. Pero no se dan por inauguradas las Fiestas Patrias, hasta que las autoridades nos deleitan con un pie de cueca, imágenes que en muchas ocasiones, quedan para la posteridad.

Así ha pasado en Chile con algunos políticos, cuyos zapateos se reviven cada año. Este 2025 no será distinto: desde La Tercera, reunimos los más comentados pie de cueca que sorprenden, hacen reír y le suman alegría a estos días de celebraciones.

Sin ir más lejos, el más señalado de este año fue el baile de la candidata presidencial Evelyn Matthei y el empresario Juan Sutil. Aunque la ex alcaldesa de Providencia zapateó con destreza, los inusuales pasos de su pareja de cueca no pasaron desapercibidos.

Los usuarios rápidamente recordaron aquella vez en que el senador Ricardo Lagos Weber, intentó bailar en el inicio de las fondas de Fiestas Patrias, hace casi 20 años.

Ricardo Lagos Weber

Este es quizá uno de los virales dieciocheros más populares hasta ahora. En 2007, el senador Ricardo Lagos Weber dejó unos “pasos” de cueca que quedaron en la memoria colectiva de Chile.

Tanto así, que cada vez que un nuevo chascarro de pie de cueca aparece, rápidamente lo comparan con el desempeño del parlamentario.

Sebastián Piñera

Otro de los bailes más recordados del 18 de septiembre es el del expresidente Sebastián Piñera. Para inaugurar la fonda del Parque O’Higgins, el entonces mandatario bailó con Karla Rubilar.

Aunque tenía una sonrisa bien puesta en el rostro, y estaba vestido con un poncho y sombrero, el zapateo de Piñera era más bien descoordinado, tanto así que hasta su pareja de baile parecía no entender qué estaba pasando.

Juan Sutil

Para completar la triada de pies de cueca graciosos, está el de este 2025: en el comando de Chile Vamos, la candidata presidencial Evelyn Matthei bailó con Juan Sutil, su jefe de estrategia de campaña.

Pero el zapateo del empresario se llevó miles de comentarios en las redes sociales, y no necesariamente positivos. Aunque la intención festiva estaba ahí, algunos saltos y golpeteos de pies parecían fuera de lugar.

