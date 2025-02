“Estoy feliz de haber vuelto a Chile. Yo me fui a Miami por mis hijos”, relató la cantante Myriam Hernández en 2020, después de haber tomado la decisión de volver al país con su familia. La estrella, que ayer triunfó en el Festival de Viña 2025 , vivía en Estados Unidos para impulsar su carrera.

Cuando comenzó a cantar, estaba soltera y viajaba durante todo el año a distintos países, pero una vez que se casó con Jorge Saint-Jean, su entonces mánager, y tuvieron a su primer hijo, decidió asentarse en Miami para criarlo, sin dejar la música de lado.

“Nunca me voy a olvidar cuando la chica que me ayudaba a cuidar a los niños, de repente viajé y me demoré como una semana, fue el viaje más largo que hice cuando ya tenía a mis hijos. Y llego, y ella me tenía de sorpresa un diente que se le había caído”.

Continuó: “Y yo dije ‘¿dónde estaba yo que me perdí ese momento? Que he estado cuidando todos sus pasos, le hago masaje en sus patitas para hacerlo dormir’”.

Fue así cómo su estadía en la ciudad costera de EE.UU. se extendió por diez años, “donde hicimos lindos amigos, donde los niños crecieron siendo niños”.

Pero, una vez de vuelta en Chile, se asentaron en una casa ubicada en la comuna de Lo Barnechea.

Fue allí donde, en el programa De tú a tú de Canal 13, Martín Cárcamo visitó el hogar de Myriam Hernández. Y esto fue lo que encontró.

Dónde vive Myriam Hernández, la cantante chilena que se llevó la Gaviota de Platino en Viña 2025. Foto: Canal 13.

Cómo es la casa de Myriam Hernández en Lo Barnechea

Era 2022 cuando Myriam Hernández abrió las puertas de su hogar a la prensa chilena. Martín Cárcamo fue el periodista invitado a su casa en Lo Barnechea, y la exitosa cantante le hizo un tour de sus lugares favoritos en su hogar.

Lo primero que contó la intérprete es que eligió la casa por la iluminación: quería un lugar que tuviese mucha luz, y por lo mismo, tiene el lugar lleno de velas que están encendidas durante todo el año.

Además, en cada rincón, hay arte: Hernández especificó que cada pieza artística que está en su casa, ya sea una escultura o un cuadro, es de un artista que ella conoce y que elige para sentir su energía.

La casa tiene un estilo clásico y elegante, y está llena de decoraciones que la hacen sentir lujosa, pero a la vez muy hogareña.

En una de las esquinas, tiene un pequeño bar. Ahí, la cantante dijo que toma “espumante, también tomo pisco sour. Me encanta. Jorge hace un pisco sour exquisito”, comentó sobre quien, en ese entonces, continuaba siendo su esposo.

En ese año, en la casa vivían Myriam, Jorge y sus dos hijos, llamados también Jorge y Myriam. También estaba Amparo, una mujer peruana que trabaja con la cantante desde hace más de doce años y que “es parte de la familia”.

Su comedor tiene una pared de espejo que hace que la sala se vea y sienta mucho más amplia, y un contundente comedor para unas 15 personas, adornado con una curiosa lámpara de focos transparentes que parecen velas.

“Hay mucho turquesa en mi casa también. Me gusta mucho el color, y dicen que es el color de mi signo, tauro”.