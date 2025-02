Un fracaso. Así han catalogado los medios chilenos la presentación del venezolano George Harris en el Festival de Viña 2025. Y es que el comediante no solo fue abucheado y pifiado antes de poder terminar su rutina, sino que decidió pelear con el público.

Las bromas con las que comenzó el venezolano no fueron bien recibidas por gran parte del público chileno y, desde ese momento, se sintió una profunda desconexión entre Harris y sus oyentes.

Esto, pese a que también hubo una gran convocatoria de venezolanos que llegaron al recinto a apoyar a su compatriota y que los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, intervinieron para intentar ayudarlo.

Pero fue en este contexto que, tras comenzar a escuchar la decepción del público, lanzó distintas declaraciones polémicas que enfurecieron todavía más al “Monstruo”, y la Quinta Vergara impidió que pudiese concretar su número de comedia.

Harris estuvo solo 15 minutos arriba del escenario y, al salir, decidió cancelar el punto de prensa.

Estas son las 5 frases más escandalosas que terminaron por sepultar la rutina de George Harris en Viña 2025.

“Llené el Movistar, cállate”: las 4 frases más escandalosas del comediante venezolano George Harris en Viña 2025. Foto: ATON.

1. “Llené el Movistar, cállate”

Cuando comenzó a escuchar las primeras pifias, el venezolano no se contuvo. En lugar de intentar suavizarlas por las “buenas”, decidió disparar contra quienes lo estaban abucheando, sin tapujos.

“Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pifiar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada”.

También dijo: “A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo, que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate”.

2. “Levántate una venezolana”

Una de las frases más controversiales que dijo George Harris en Viña 2025 fue cuando comenzó a escuchar las pifias por segunda vez. Sin saber qué hacer, decidió hacer una “broma” sexual que no agradó para nada al “Monstruo” de Viña.

A modo de intentar callar a quienes abucheaban y pifiaban, el venezolano dijo: “Levántate una venezolana, marico. ¿Qué te pasa? Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana”.

“Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño. Vete con un refresco. Bésate con la polola, con el pololo. Haz tu momento íntimo”.

3. “Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”

El público ya estaba completamente dividido: los venezolanos, que habían asistido a apoyar a Harris, y los chilenos, que estaban molestos por las previas frases que había lanzado el comediante.

En un momento, parecía que Harris iba a bajar la cabeza e irse: “Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada”.

Pero entonces, lanzó un: “Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días”.

“Si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo lo respeto. No pasa nada. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal (…) Quizás tú te dejaste influenciar por los medios de comunicación amarillistas que quisieron amargarnos”

Continuó: “Entonces así es muy complicado que tú dejes que los artistas de afuera vengan a presentarse en este escenario”.

4. “Vete pa’l baño y jálate el muñeco”

Después de que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda mediaran las pifias, lograron que Harris intentara una vez más retomar su rutina. Y empezó bien: habló de los sismos y sacó una que otra carcajada, pero todo se decantó rápidamente.

Nuevamente sonó la decepción del público y el venezolano atinó por insultar al público.

“Amigo, vete para el baño un rato y jálate el muñeco y te relajas. Esto te ayuda, te reconecta con la vida. No, yo esto de verdad nunca lo había vivido en la vida. De verdad que no”.