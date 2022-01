El director de Spider-Man: No Waye Home producirá la nueva Destino Final para HBO Max

A comienzos de 2019 finalmente se dio a conocer que Warner Bros. y New Line Cinema estaban comenzando a desarrollar una nueva película de la saga de terror Destino Final. Se trataba de una iniciativa que no sería un reinicio, que ya se situaría en el mismo universo que el de las cinco películas anteriores.

Pero ahora se ha dado conocer que el director Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) se unirá al proyecto en su condición de productor. No solo eso, el portal Variety reveló que Watts llevará a cabo el proyecto para el servicio de streaming HBO Max.

La base de todo será una propuesta de historia del propio Watts junto a Lori Evans Taylor (Wicked Wicked Games) y Guy Busick (Scream 5). Estos dos últimos se encargarán de escribir la historia, en cuya realización también participarán los productores de las películas anteriores, Craig Perry y Sheila Hanahan Taylor.

No existen más detalles, pero obviamente la historia girará en torno a un grupo de adolescentes que comienzan a morir luego de que la “Muerte” comienza a acecharlos luego de que todos se salvan de un accidente que les debería haber costado la vida.