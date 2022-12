El hombre que escuchó a los Beatles y los rechazó, perdiéndose un millonario negocio

Adquirió una gran fama en la historia no precisamente por su labor como cazatalentos, sino que más bien por una mala decisión que lo persiguió por el resto de su vida.

Es probable que, en muchas ocasiones, le haya dado vueltas al asunto que por años le volverían a preguntar. Pero ya no había vuelta atrás: así es como funciona la industria musical.

Hablamos de Mike Smith, el productor musical del sello británico Decca que tuvo en frente suyo a The Beatles para contratarlos, y al no gustarle lo que vio, los rechazó.

Si bien se ha dicho que él tuvo motivos robustos para desechar a la popular banda, años después admitió su equivocación. El motivo, según Smith, fue que en esa época se vivía un fuerte centralismo en la música. En Londres simplemente no entendían la propuesta de los artistas de Liverpool.

Cronología de una prueba fallida

Era el 31 de diciembre de 1961. Aquel día Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best se subieron al auto para viajar desde Liverpool hasta Londres por su audición con el sello discográfico Decca. Cabe recordar que para ese momento, Ringo Starr aún no ingresaba al grupo.

No fue un viaje nada agradable. En total viajaron por más de 10 horas apretados con sus instrumentos y equipos, además de estar nerviosos por lo que se venía. Al llegar, faltaban solo minutos para año nuevo y prácticamente se toparon con la celebración de frente.

A la mañana siguiente, el 1 de enero de 1962, se llevó a cabo la audición al interior de los estudios Decca de West Hampstead. Ahí, el cuarteto se presentó con sus instrumentos ante los productores de la compañía: Mike Smith y Dick Rowe.

Los Beatles tuvieron su audición con el sello Decca el 1 de enero de 1962.

El repertorio incluyó 15 canciones, entre las que estuvo Crying, Waiting, Hoping de Buddy Holly, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y tres creaciones de Lennon y McCartney: Love of the Loved, Like Dreamers Do y Hello Little Girl.

Horas antes, el sello también había visto interpretar a la banda Brian Poole & The Tremeloes. Eso ya era un pequeño indicio de que las cosas no estaban completamente aseguradas para los Beatles.

Una vez finalizada la prueba, los productores dijeron a los Beatles y a Brian Epstein -manager de la banda- que todo había estado bien y que próximamente les avisarían de la decisión. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Las razones para rechazar a The Beatles

Según se relata en el libro Beatles 62. El año del cambio de Fernando López Chaurri, ese día los Beatles “tuvieron un sonido mediocre”. Un viaje largo y exhausto, las frías temperaturas y unas posibles copas en año nuevo, habrían sido los elementos que conjugaron para una mala prueba en el estudio.

Lo que también habría influido es que Smith arribó tarde a la cita acordada, probablemente por los efectos de los festejos de la noche anterior.

Otro elemento no menor que consideran los biógrafos es que Smith tenía la misión de escoger una banda beat para Decca. Existía la posibilidad de que el productor ya hubiera escogido al primer grupo que se presentó ese día, Brian Poole & The Tremeloes, y que además eran conocidos de Smith.

Finalmente la icónica banda fue rechazada por Smith y Rowe. Al preguntar los motivos, la opinión de Smith fue lapidaria: “Los grupos de rock con guitarra ya no corren. Estos muchachos no tienen la menor posibilidad de triunfar”, señaló el productor a Epstein.

Lo cierto es que su visión no podía estar más equivocada y él mismo lo reconocería más tarde al reunirse con grupos de fans de los Beatles. Y aunque Smith pudo remediar en parte su error al contratar a los Rolling Stones por recomendación del mismo George Harrison, aún así su determinación quedó para siempre plasmada en la historia.

Meses después, en julio de 1962, Epstein sacó un truco bajo la manga: consiguió que el cuarteto de Liverpool firmara con el sello Parlophone, dependiente de EMI. De ahí en adelante solo llegaron triunfos y popularidad para los Beatles.