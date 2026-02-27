SUSCRÍBETE
    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    La experta en carreras profesionales y autora del libro The Secret Language of Work (Portfolio, 2026), Erin McGoff, compartió una serie de recomendaciones sobre qué evitar y cómo responder de manera eficiente en estas instancias.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo. Foto: referencial.

    Es común que asistir a una entrevista para conseguir un nuevo trabajo genere ciertas dudas en cuanto a cómo responder a las preguntas del reclutador.

    Si bien, las preguntas pueden variar entre cada empresa u organización, es habitual que las personas con experiencia laboral previa sean consultadas sobre por qué dejaron su último puesto.

    La experta en carreras profesionales y autora del libro The Secret Language of Work (Portfolio, 2026), Erin McGoff, afirmó recientemente a CNBC que lo que se responda en esa pregunta clave podría ser decisivo en si se avanzará en el proceso o no.

    De acuerdo a la especialista, siempre es recomendable llevar preparadas algunas respuestas, mientras que practicarlas con antelación puede ayudar a que se llegue más tranquilo a la entrevista.

    Sin embargo, dijo, la mencionada pregunta suele generar “dificultades” entre quienes buscan conseguir un nuevo empleo.

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo. Foto: referencial.

    Cómo no se debería responder a la pregunta sobre por qué dejaste tu último trabajo

    McGoff afirma en su libro que, generalmente, a los empleadores no les importa realmente por qué dejaste tu último trabajo, pero tienden a hacer esa pregunta para “buscar señales de alerta” e “intentar entender por qué podrías dejar este empleo”, en caso de conseguirlo.

    Según la autora, lo más importante a considerar es que una entrevista de trabajo “no es una sesión para desahogarse”, por lo que no es el espacio adecuado para hablar sobre, por ejemplo, “el jefe y los compañeros horribles” de un trabajo anterior.

    Respuestas como esta última podrían contribuir a que el reclutador concluya: “Esta persona está trayendo demasiado drama”.

    Por lo tanto, para evitar caer en ese escenario y dar una impresión negativa, la especialista sugiere evitar hablar mal de un trabajo anterior o de antiguos compañeros o jefes.

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo. Foto: referencial.

    Cómo responder a la pregunta sobre por qué dejaste tu último trabajo

    La autora precisó que no se debe mentir, sino que más bien, tener cuidado al momento de responder.

    “Sigues diciendo la verdad, pero de una manera que se ajuste al resultado deseado de la entrevista”, aseguró McGoff.

    Para ello, recomendó mencionar algún aspecto que te gustaba de tu empleo anterior. Por ejemplo: “Disfruté mucho de los proyectos en los que trabajé”, o “estoy orgulloso del trabajo que logré”.

    Junto con ello, aconsejó mantener un lenguaje neutral al responder a la pregunta.

    A modo de ejemplo, comentó McGoff, en vez de decirle al entrevistador que renunciaste a tu empleo anterior porque asumió un “jefe tóxico”, podrías decir: “La empresa hizo un cambio de gestión y, lamentablemente, cambió radicalmente la dinámica de mi puesto”.

    Por otro lado, si se quiere ser más reservado, la especialista dijo que se pueden dar respuestas como “sentí que era el momento adecuado para seguir adelante” y “buscaba más oportunidades profesionales”.

    De la misma manera, según la autora, es fundamental explicar por qué te interesa el trabajo al que estás postulando. Por ejemplo, se puede decir: “Vi este puesto y creo que puedo aportar mucho valor. Por eso estoy aquí hoy”.

    Lo más relevante, aseguró McGoff, es centrarse en las habilidades propias y en el interés por el puesto que se quiere conseguir, no así en el que se tuvo anteriormente.

