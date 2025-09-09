“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

7 de septiembre de 2025. Era un domingo, uno de los tantos días en que el Buinzoo abre sus puertas para recibir a los visitantes que llegan a ver a los animales que viven en el bioparque. Pero en una demostración educativa, ocurrió un accidente que terminó con un guacamayo fallecido.

El video del suceso se viralizó rápidamente: en él, se veía a un serval —un felino salvaje africano, parecido a un leopardo pequeño— mordiendo al guacamayo , mientras que los cuidadores intentaban sacarlo de su hocico.

Finalmente, lograron que el felino soltara al ave y se apresuraron a socorrerlo médicamente. No obstante, producto de las heridas, el guacamayo murió.

Según una declaración pública de Buinzoo, se trató de una situación “completamente fuera de lo normal y que no se había producido en más de 10 años (...)”.

El siguiente video e imágenes contenidos en esta nota muestran contenido explícito y sensible.

Esto es vergonzoso, pasó en Buin Zoo, cómo es posible q no tengan protocolos, el @sagchile debe hacer su trabajo y fiscalizar. #muchogustomega #ContigoCHV #lampa #chilota Carla Ballero pic.twitter.com/2w4Tdvsym8 — Chu And Sas (@chu_sas) September 8, 2025

El guacamayo atacado por un serval en Buinzoo

Desde el bioparque, aseguraron que todos los animales que residen en el lugar llegaron “por la imposibilidad de vivir en su hábitat natural”. El guacamayo fallecido había nacido en Buinzoo, y fue “criado a mano por sus cuidadores” , por lo que habrían desarrollado un vínculo afectivo profundo.

Es por esto que, en el comunicado, aseguraron que se encuentran “profundamente dolidos” por la muerte del ave.

Según su relato, el guacamayo había salido de su línea natural de presentación y se quedó en una de las entradas del anfiteatro donde se estaba llevando a cabo una demostración con el serval.

El ave estaba “tranquila y a la espera del término de la actividad”, no obstante, de repente comenzó a volar, con el objetivo de posarse en la mano de su cuidador.

Como respuesta natural a sus instintos —aunque inesperado para el equipo— el felino atrapó al guacamayo mientras este volaba.

“El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas” , comunicaron desde Buinzoo.

Las críticas a Buinzoo tras la muerte del guacamayo

Tras el accidente, cientos de usuarios en las redes sociales criticaron al bioparque, principalmente por haber permitido que el guacamayo estuviese tan cerca del felino, que es un depredador natural de aves.

Ante ello, Buinzoo aseguró en el comunicado que “ya estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

“Agradecemos la preocupación y el cariño de todos nuestros visitantes, y reiteramos nuestro compromiso con la conservación, la educación y el cuidado de la fauna”.