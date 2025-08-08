Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Después de casi tres décadas desaparecido, el cuerpo de un hombre fue hallado en un glaciar que se está derritiendo en Kohistán , una zona remota y montañosa al este de Pakistán.

El descubrimiento lo hizo un pastor en el Valle de la Dama, quien encontró el cadáver sorprendentemente bien conservado, con la ropa intacta.

¿Quién era el desaparecido?

Según reportó la BBC, junto al cuerpo se halló un documento de identificación con el nombre de Naseeruddin, lo que permitió a las autoridades confirmar que se trataba de un hombre que desapareció en 1997 tras caer en una grieta del glaciar durante una tormenta de nieve.

“Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas”, relató Omar Khan, el pastor que hizo el hallazgo, en conversación con BBC Urdu.

Tras la confirmación policial, los lugareños comenzaron a entregar más detalles sobre la historia.

Naseeruddin tenía esposa y dos hijos. En el momento de su desaparición, viajaba a caballo junto a su hermano, Kathiruddin, tras abandonar su hogar debido a una disputa familiar.

Según relató este último, ese día su hermano entró en una cueva y nunca volvió a salir . Pese a los intentos por encontrarlo, no hubo rastros durante casi 30 años.

El efecto del cambio climático

El hallazgo es también una evidencia del impacto del cambio climático.

Las nevadas en la región han disminuido considerablemente en los últimos años, dejando los glaciares más expuestos a la radiación solar y acelerando su derretimiento.

Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, explicó que el cuerpo se conservó debido a las condiciones del glaciar.

“El frío extremo lo congela rápidamente. La falta de oxígeno combinada con la humedad puede hacer que se momifique rápidamente”, detalló al medio británico.