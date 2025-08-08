SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

El Krasheninnikov, en la península de Kamchatka, lanzó cenizas a seis kilómetros de altura. Expertos evalúan posible relación con el potente sismo de magnitud 8,8 ocurrido días antes en la zona.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Un volcán en el extremo oriente de Rusia, cerca del epicentro del reciente terremoto de magnitud 8,8, entró en erupción por primera vez en siglos durante la madrugada del domingo.

El evento volcánico tuvo lugar apenas unos días después del potente sismo que sacudió la península de Kamchatka, que activó alertas de tsunami en varios países del Pacífico.

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

La erupción del volcán Krasheninnikov —ubicado dentro de la Reserva Natural Kronotsky— proyectó cenizas a una altura de hasta seis kilómetros en el cielo, según reportó el medio Washington Post.

Las autoridades evacuaron al personal del área poco después de las 6:00 am (hora local), cuando comenzaron a salir columnas de gas, vapor y cenizas desde el cráter y las laderas del macizo. Hasta ahora, no se han reportado personas heridas.

El volcán que erupcionó después de siglos

“Esta es la primera erupción históricamente confirmada del volcán Krasheninnikov en 600 años”, señaló Olga Girina, jefa del Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka, a la agencia rusa RIA Novosti.

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Otros expertos citados por medios estatales aseguraron que el volcán llevaba al menos 400 años inactivo.

¿Existe relación con el terremoto?

Girina planteó que esta erupción podría estar relacionada con el terremoto registrado días antes, cuyo epicentro se ubicó muy cerca del Krasheninnikov.

En paralelo, otro volcán de la región, el Klyuchevskoy —uno de los más activos de Rusia— también entró en erupción tras el movimiento telúrico, según confirmó el servicio geológico del país.

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Desde la Universidad de California en Riverside, el sismólogo Abhijit Ghosh comentó que “la estrecha asociación temporal y espacial” entre el sismo y la erupción resulta “intrigante y justifica una mayor investigación”, señaló al Washington Post.

Agregó que estos fenómenos reflejan “la naturaleza compleja y conectada de los sistemas geológicos de la Tierra”.

La península de Kamchatka, una región escasamente poblada, cuenta con 29 volcanes activos, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos.

Cada año se registran múltiples erupciones en la zona, las que generan nubes de ceniza capaces de afectar el tráfico aéreo entre Estados Unidos, Japón y otras áreas del Pacífico Norte.

Según personal de la Reserva Kronotsky, la columna de ceniza generada por el volcán Krasheninnikov se desplazó hacia el este, en dirección al Océano Pacífico.

Lee también:

Más sobre:VolcánRusiaErupciónTerremotoSismoSismologíaGeografíaMundoCienciaMedioambienteTendencias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura
Chile

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Con varios carabineros heridos y un detenido culmina persecución que se extendió por varias comunas de la capital

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional
Negocios

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas
Tendencias

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”
El Deportivo

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”

No le saldrá gratis: la drástica decisión del DT de O’Higgins tras el deseo frustrado de Joaquín Montecinos de fichar en Colo Colo

El refuerzo de última hora que sumó Colo Colo para mejorar en el segundo semestre

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza
Mundo

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida