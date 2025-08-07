SUSCRÍBETE
Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Luego de que el presidente de Estados Unidos afirmara desde la Casa Blanca que hay “muchas posibilidades” de que tenga “muy pronto” una reunión con su homólogo ruso, un alto funcionario del Kremlin confirmó que ambos mandatarios acordaron reunirse “en los próximos días”.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existen “buenas posibilidades” de que se reúna próximamente con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

Las declaraciones del abanderado republicano se dieron después de una oferta que el Kremlin le hizo el miércoles 6 de agosto al enviado especial Steve Witkoff, quien se encontraba de visita en Moscú.

Trump aseguró en la Casa Blanca que “hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto”.

Sin embargo, sugirió que no estaba claro si su homólogo ruso estaba dispuesto a hacer la paz.

“No lo llamaría un gran avance”, comentó Trump, sino el resultado de semanas de negociaciones.

En este sentido, enfatizó: “Estamos aquí para detener (la guerra) y detener las muertes”.

Según afirmaron al Wall Street Journal fuentes con conocimiento de los planes del presidente, Trump también está dispuesto a reunirse con Putin y con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.

No obstante, hasta el momento no está claro cuándo ni dónde se llevarán a cabo las reuniones.

La mañana del jueves 7 de agosto, un alto funcionario del Kremlin confirmó a las agencias de noticias rusas que Trump y Putin acordaron reunirse “en los próximos días”, en medio de un escenario en el que Washington ha presionado a Moscú con amenazas de nuevas sanciones —incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso— para alcanzar un alto al fuego en Ucrania.

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin

El asesor de política exterior del mandatario ruso, Yuri Ushakov, declaró: “La parte estadounidense ha sugerido, y hemos acordado en principio, celebrar una reunión bilateral de alto nivel, es decir, una reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump”.

Según rescata el New York Times, el alto funcionario se negó a discutir la idea de una cumbre tripartita con Zelenski, mientras que tampoco especificó la fecha exacta en la que se daría el encuentro entre los respectivos presidentes de Rusia y Estados Unidos.

Ushakov agregó que ambos países acordaron el lugar de la reunión, pero que no lo revelarán por el momento.

Antes de que el asesor de política exterior del mandatario ruso se refiriera a la situación, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Putin le proporcionó a Witkoff “ejemplos concretos” de las condiciones para que Rusia acepte la paz.

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania.

“Tenemos que acercar lo suficiente a las dos partes para que el presidente Trump, el negociador definitivo, pueda intervenir y hacer que se alcance un acuerdo”, declaró en una entrevista en Fox Business, según rescata un comunicado del Departamento de Estado.

Si la reunión entre Trump y Putin confirmada por ambas partes efectivamente se realiza, sería la primera cumbre presidencial entre un mandatario estadounidense y uno ruso en más de cuatro años.

Cabe recordar que Ucrania se ha enfrentado a una invasión a gran escala por parte de las tropas de Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

Asimismo, la reunión entre Trump y Putin sería uno de los momentos más significativos del segundo mandato del republicano hasta la fecha.

Durante los primeros meses de su gobierno, iniciado el 20 de enero de este año, Trump hizo una serie de declaraciones conciliatorias hacia el Kremlin. Entre estas, incluso sugirió que la postura de Zelenski había contribuido a que continúe la guerra en su país.

Después de que Witkoff se reuniera con Putin a principios de agosto, Trump llamó a Zelenski para entregarle un resumen de la conversación e informarle sobre los próximos pasos, según afirmó al Journal una fuente familiarizada con la situación.

Tras su llamada con el presidente estadounidense, el mandatario ucraniano manifestó a través de sus redes sociales que la postura conjunta de Kiev con sus aliados “es absolutamente clara: la guerra debe terminar. Y debe hacerse con honestidad”.

“Los líderes europeos estuvieron presentes en la llamada y les agradezco a todos su apoyo”, agregó Zelenski.

De acuerdo a la agencia estatal de noticias rusa, TASS, la reunión de Putin con Witkoff en Moscú tuvo una duración aproximada de tres horas.

Ushakov afirmó que la conversación se centró en la guerra en Ucrania y en el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Rusia.

En palabras del asesor del Kremlin, se trató de un diálogo “muy útil y constructivo”.

Y en cuanto a la invasión a gran escala de las tropas rusas en Ucrania, dijo que “se transmitieron ciertas señales”.

“También se recibieron señales correspondientes del presidente Trump”, agregó Ushakov, sin entregar más detalles.

Guerra en Ucrania Estados Unidos Rusia Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski

