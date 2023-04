Fue visto por última vez conduciendo un BMW gris el miércoles, cerca de las 9 de la noche, en Daytona Beach, Florida. El actor Drake Bell, una de las estrellas del popular programa de Nickelodeon en los años 2000, Drake & Josh, desapareció sin dejar rastro y la policía teme que pueda estar en peligro.

Las autoridades estadounidenses pidieron al público que cualquiera que sepa dónde está el actor o que tenga información sobre su paradero, debe llamar de inmediato al detective a cargo de la investigación.

Ex estrella de Nickelodeon está desaparecido y “en peligro”, según la policía

Los problemas que tuvo Drake Bell desde que dejó la popular serie de Nick

Era el “mujeriego genial” y más popular entre los adolescentes, y su actitud pícara y desentendida hacía reír a millones. La aventura del actor Drake Bell en Nickelodeon comenzó el año 2004, donde encarnó a Drake Parker, quien junto a su hermanastro Josh Nichols, interpretado por Josh Peck, vivían un sinfín de momentos cómicos y problemas típicos de adolescentes.

Ex estrella de Nickelodeon está desaparecido y “en peligro”, según la policía

Anteriormente, en 1999, había aparecido por primera vez en el programa de comedia The Amanda Show, donde era protagonista junto a Amanda Bynes y Nancy Sullivan.

Sin duda, lo que marcó su carrera fue en la serie de Drake & Josh, donde era usual que molestara a su pequeña hermana Megan, interpretada por Miranda Cosgrove, e irritara a sus papás, Audrey y Walter.

Pero después de que terminó la serie, Bell estuvo envuelto en una serie de polémicas: fue acusado por una fanática menor de edad por abuso sexual, arrestado por conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol y drogas, acusado por otro caso de presunto abuso con una pareja con la que estuvo cinco años e incluso por difundir material dañino para menores e intentar ponerlos en peligro.

Además, recientemente cumplió su condena por declararse culpable de poner en peligro a una menor de edad y difundir material perjudicial a menores, de dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Su nombre pasó a formar parte del registro de delincuentes sexuales en Estados Unidos.

Ex estrella de Nickelodeon está desaparecido y “en peligro”, según la policía

La fama que alcanzó Drake Bell fue “una experiencia traumatizante”

El actor también habló en el pasado sobre cómo la industria del entretenimiento había sido “una experiencia traumatizante” y que existían historias tan tristes que muchos “terminaban con su vida porque no lograban salir”. De hecho, escribió un álbum musical donde habla “de estar harto de Hollywood y de lo que me ha hecho a mí y a la gente que conozco”.

“Esta burbuja es realmente tóxica. Especialmente para la gente joven. Te mastica, te escupe y no tiene misericordia. No hay ningún uso para ti una vez que ellos terminaron contigo. (...) Te configuran hasta que pierdes el sentido. Empiezas a hacer cosas que no harías de otra manera y ellos lo saben y con eso te atrapan”, confesó en el podcast Creativo, del youtuber mexicano Roberto Martínez.

La última polémica donde se vio envuelto fue en enero de este año, donde se informó que Bell entró a tratamiento después de haber sido visto “chupando un globo” en el asiento delantero de su automóvil estacionado, frente a su casa, con su hijo dentro.

Poco después del altercado, según el medio Page Six, su esposa y actriz, Janet Von Schmeling, afirmó que se separaron y estaban próximos a divorciarse y que “tuvo suficiente”.

Drake Bell junto a su pareja, Janet Von Schmeling.

Y ahora, sobre su desaparición, a pesar de que muchos internautas creen que se trata de un engaño, los policías afirman estar “profundamente preocupados por su bienestar” y confirmaron que no se trata de una noticia falsa.