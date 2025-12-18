SUSCRÍBETE POR $1100
    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Si andas en búsqueda de un nuevo teléfono inteligente, esta guía podría orientar tu decisión. Estos son algunos de los equipos de Apple, Xiaomi, Motorola y Honor más destacados disponibles en WOM.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré

    ¿Buscas renovar tu teléfono? Wom cuenta con el programa Wom Go, una modalidad de renovación anual de teléfonos móviles que permite pagar hasta la mitad del valor de un smartphone y renovarlo por uno nuevo cada año, entregando el anterior en buenas condiciones.

    Estos son algunos de los equipos más destacados disponibles en WOM.

    iPhone 17 Pro 5G 256GB: potencia pro para foto y video

    El iPhone 17 Pro apunta directo a quienes quieren rendimiento y cámara “sin concesiones”. Viene con chip A19 Pro y pantalla LTPO Super Retina XDR OLED con ProMotion hasta 120 Hz, ideal para fluidez total en scroll, juegos y edición. Su sistema de tres cámaras Pro Fusion de 48MP cada una, suma teleobjetivo con 4x y un “salto” a 8x de calidad óptica, además de zoom digital hasta 40x para encuadrar sin miedo.

    Para creación de contenido, es de los más completos: graba en ProRes (y ProRes RAW), trae Apple Log 2 y aguanta jornadas largas con hasta 33 horas de reproducción de video. Si buscas un equipo para producir, editar y publicar desde el teléfono, este es el candidato natural.

    iPhone 17 Pro 5G 256GB

    iPhone 17 Pro 5G 256GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    Pago inicial

    $876.000

    WOM GO

    Comprar

    Xiaomi 15T 5G 512GB: pantalla gigante + cámara Leica para el día a día

    El Xiaomi 15T equilibra muy bien “pantalla grande + rendimiento + almacenamiento”: panel AMOLED de 6,83” 1.5K a 120 Hz con pico de brillo alto, y plataforma Dimensity 8400-Ultra. Con 512 GB de almacenamiento y memoria rápida, es un equipo cómodo para apps pesadas, videos y trabajo móvil sin estar limpiando espacio.

    En cámara, destaca por la óptica Leica Summilux: 50 MP principal con OIS + 50MP tele + ultra gran angular, con estilos Leica y herramientas pro (incluye video log). La batería de 5500 mAh con carga de 67W lo deja como un “todoterreno” muy sólido para usuarios intensivos.

    Xiaomi 15T 5G 512GB

    Xiaomi 15T 5G 512GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    19% dcto.

    $480.000

    WOM

    Comprar

    Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB: diseño premium y autonomía para ritmo alto

    El Edge 60 Fusion es un “equilibrado premium”: pantalla pOLED quad-curved de 6,67” con resolución 1.5K y 120 Hz, muy buena para consumo de contenido y uso diario fluido. En rendimiento, monta Dimensity 7400 y trae 256 GB.

    Donde sorprende es en la batería: 5200 mAh con promesa de hasta 34 horas y carga rápida de 68W. Además, suma IP68 y Gorilla Glass 7i con un look más “boutique” (incluye trasera tipo cuero vegano), ideal si quieres un Android con estética cuidada.

    Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB

    Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    35% dcto.

    $259.200

    WOM

    Comprar

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB: cámara 200MP y carga 120W, puro impacto

    Este modelo está pensado para “wow factor” en gama media-alta: cámara principal de 200 MP con OIS y pantalla AMOLED 1.5K de 6,67” a 120 Hz (con brillo máximo alto), lo que se siente muy premium en mano. En performance, usa Snapdragon 7s Gen 3.

    El combo batería/carga es su sello: 5110 mAh con HyperCharge de 120W. Si quieres un teléfono que cargue rapidísimo y entregue fotos con mucho detalle para redes, es de los más atractivos del listado.

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB

    Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    34% dcto.

    $348.000

    WOM

    Comprar

    Honor Magic 7 Lite 5G 512GB: batería gigante y resistencia para el uso real

    El Magic 7 Lite va a lo práctico: batería de 6600 mAh y carga de 66W, perfecto si odias cargar el teléfono a mitad del día. En pantalla trae AMOLED de 6,78”, y en rendimiento usa Snapdragon 6 Gen 1 (enfocado en eficiencia).

    Además, está muy orientado a durabilidad: destaca su propuesta de “anti-caída” y una cámara de 108MP con OIS para fotos nítidas en el día a día. Con 512GB, es ideal para quien guarda muchas fotos/videos y quiere olvidarse del cargador.

    Honor Magic 7 Lite 5G 512GB

    Honor Magic 7 Lite 5G 512GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    45% dcto

    $243.600

    WOM

    Comprar

    Redmi Note 14 5G 256GB: pantalla AMOLED 120Hz y 108MP con OIS, súper balanceado

    El Redmi Note 14 5G es de esos “cumplidores” que salen buenos: AMOLED de 6,67” a 120 Hz, procesador Dimensity 7025-Ultra y cámara principal de 108MP con estabilización óptica. Es una combinación muy sólida para redes sociales, streaming y fotos sin complicarte.

    Para el día a día también suma batería de 5110 mAh y carga turbo de 45W (con cargador incluido según Xiaomi Chile). Si buscas buena experiencia de pantalla y cámara por sobre lujos, es una apuesta segura.

    Redmi Note 14 5G 256GB

    Redmi Note 14 5G 256GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    52% dcto.

    $166.800

    WOM

    Comprar

    Apple iPhone 17 5G 256GB: experiencia Apple completa

    El iPhone 17 ofrece la experiencia “redonda” de Apple: pantalla LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3” con ProMotion hasta 120Hz y chip A19 para un rendimiento muy fluido en todo. En cámara, trae sistema Dual Fusion de 48 MP (principal + ultra gran angular) y soporte de macro, además de grabación 4K con Dolby Vision.

    En autonomía, declara hasta 30 horas de reproducción de video y carga rápida (50% en 20 min con adaptador de 40W o superior, según Apple). Es el iPhone ideal si quieres un salto grande en pantalla/cámara sin irte al “Pro”.

    iPhone 17 5G 256GB

    iPhone 17 5G 256GB
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    Pago inicial

    $612.000

    WOM GO

    Comprar
