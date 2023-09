Indignación causó el comportamiento de un hombre, de 25 años, que se acercó a una reportera de televisión y, sin tapujos, le tocó el trasero. Cuando ella le reprochó el acto, el agresor aseguró que no había hecho nada y, antes de irse, le acarició el pelo.

La periodista Isa Balado estaba en vivo en el centro de Madrid para el programa En Boca de Todos, del noticiero Cuatro, por lo que su actuar quedó grabado y, con la evidencia, hizo su respectiva denuncia.

El hombre fue detenido y pasó a disposición judicial, no obstante, la respuesta de la jueza desató todavía más la polémica, pues desestimó que hubiese sido una agresión sexual.

Hombre que tocó sin consentimiento a una reportera en vivo quedó impune: la jueza aseguró que “no hay riesgo ni violencia”

Qué dijo la jueza sobre el hombre que tocó a la reportera sin consentimiento

Cuando sucedió el hecho, en vivo y directo en las pantallas de Cuatro, el presentador del programa se percató del acto y le preguntó a la periodista si el hombre la acababa de tocar. “¿Me pones a ese señor delante, por favor? Ponme a ese tío tonto”, dijo.

Entonces, la reportera Balado encaró a su agresor: “¿De verdad me tienes que tocar el culo? Estoy trabajando”. El hombre procedió a decirle que “no quería” tocarla y aprovechó de acariciarle la cabeza antes de irse.

Según informaron más adelante en el programa, siguió deambulando y molestando a todas las mujeres que encontraba en su camino.

Tras la denuncia de la periodista, la Fiscalía solicitó a la jueza del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid una orden de alejamiento. No obstante, su respuesta sorprendió a todos: dejó al hombre en libertad y sin ningún tipo de restricción.

“No se ha apreciado ninguna situación de riesgo (...) La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos”, indicaron las fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Aún así, Balado recibió mensajes de apoyo de mujeres en la política, incluida la ministra de Igualdad española, Irene Montero, quien recordó que tocar sin consentimiento es violencia sexual.