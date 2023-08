Crimen de cirujano: la estrategia de Daniel Sancho para evitar la pena de muerte.

El caso que involucra a Daniel Sancho, chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, continúa estando en el foco mediático. A inicios de agosto el joven de 29 años confesó haber sido el autor del crimen y descuartizamiento de Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, mientras estaban de vacaciones en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan. Ambos habían acudido para celebrar la reconocida fiesta de luna llena, pero el doctor no logró presenciar el evento, pues fue asesinado el primer día que llegó a la isla.

A medida que transcurren los días comienzan a aparecer más piezas que permiten reconstruir el contexto y el móvil del asesinato de Arrieta, así como también sobre el proceso que deberá enfrentar Sancho por los delitos que se le acusan.

Desde el 7 de agosto el español permanece en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, donde tendrá que esperar hasta que se desarrolle el juicio. La policía tailandesa afirmó que hay “suficientes pruebas” para acusarlo de homicidio premeditado, un delito que puede ser castigado con la pena de muerte.

Durante su estadía en Koh Samui, Sancho tuvo que someterse a un aislamiento por 10 días a raíz de un protocolo Covid-19 que lo exige. Una vez que concluyó esa medida, el español recibió por primera vez visitas de su entorno cercano: su madre, la actriz Silvia Bronchalo, acudió a reunirse con el joven.

Cuál es la estrategia que podría estar haciendo Daniel Sancho

En medio de la visita en la cárcel tailandesa, Bronchalo se enfrentó por primera vez a los focos por el caso que involucra a su hijo.

Aunque la española aparentó ser discreta tras su salida de la prisión, de forma imprevista quiso romper el silencio sobre lo ocurrido y atendió a los medios presentes. La prensa española especula que esta acción no fue al azar, dado que hasta ahora se había mantenido en el anonimato y no se había referido públicamente sobre el crimen.

Según el medio La Vanguardia, las motivaciones que se esconden detrás de esto es que la presencia de la madre del imputado podría influir en acaparar aún más la atención de la prensa internacional, alterar la percepción pública del caso y así evitar la posible pena de muerte para el español.

Desde el 7 de agosto que Daniel Sancho permanece en la cárcel de Koh Samui. Foto: Reuters.

“Esto puede ser bueno para él de cara a la condena, que es una estrategia que están llevando a cabo”, detallaron desde el programa En boca de todos.

“(Daniel) está bastante mejor, está tranquilo y le están tratando muy bien”, dijo Bronchalo tras una de las reuniones en Koh Samui. Luego agregó: “Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto, ¿sabes?”. Asimismo, la actriz mencionó que confiaba en los dichos de su hijo sobre haber sido un “rehén” de Arrieta.

Pero a eso se suma otra posible estrategia que estaría realizando Sancho y que también tiene relación con la atención mediática de lo ocurrido en la isla tailandesa. Y es que ha trascendido que el español es completamente consciente de las implicancias que tiene el delito de homicidio premeditado en Tailandia.

En entrevista con El programa de verano, Vicente Cacho, encargado de los negocios de la embajada española en Tailandia y que ha visitado a Sancho en Koh Samui en algunas ocasiones, detalló que el acusado de asesinar al cirujano plástico tiene una profunda inquietud por estar al tanto de lo que se dice del caso en la prensa española. Esto, hasta el punto en que podría estar contemplando la posibilidad de dar una entrevista a futuro.

“Él sí está interesado por saber qué cobertura mediática está recibiendo en España, sabes que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo cobertura y quizás eventualmente se plantee hacer alguna declaración a la prensa”, mencionó Cacho.

El miembro de la embajada española se mostró con esperanzas y expresó que “el juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado”, por lo que sugiere que el caso podría dar un giro en algún momento.

Daniel Sancho confesó para evitar la pena de muerte

En diálogo con EFE, el subdirector de la policía tailandesa, Surachate Harparn, negó que desde la institución hubieran ofrecido “incentivos” para que Sancho confesara la autoría del homicidio y que la actual legislación tailandesa “prohíbe a los investigadores utilizar incentivos para obtener confesiones”. Adicionalmente, mencionó que el hijo de Rodolfo Sancho habría confesado los hechos solo con el fin de evitar la condena que hoy arriesga.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho se habían reunido en la isla tailandesa de Ko Pha Nngan. El 2 de agosto, Arrieta habría sido asesinado por su acompañante. Foto: Redes sociales.

“La única razón por la que confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte”, apuntó Surachate, quien también conocido como Big Joke. No entregó mayores detalles de por qué el chef español estaba al tanto de que la admisión de culpabilidad podría conllevar una disminución de la pena.

“Como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo”, enfatizó el agente.

Un antecedente clave que faltaba dentro de la investigación por el homicidio de Arrieta era la autopsia, dado que aún era necesario determinar cuál fue la causa de muerte. Según dio a conocer Surachate a la mencionada agencia de noticias, Arrieta murió tras haber sido degollado por el español.

Lo que habría sucedido, según los dichos del subdirector de la policía de Tailandia y los resultados forenses, es que Sancho y Arrieta tuvieron una pelea en la habitación del hotel, tras lo cual el primero “le dio un puñetazo” al doctor. Esa acción produjo que se cayera y se golpeara la cabeza contra el lavabo del baño. Sin embargo, lo que realmente le causó la muerte fue que Sancho le cortó el cuello.

La policía tailandesa espera mandar el informe a la fiscalía antes del viernes de esta semana. De ahí en adelante, el juicio podría iniciar entre tres y seis meses más.