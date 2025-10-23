La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

Se han contado muchas historias sobre animales que escapan de los zoológicos. Pero en esta ocasión ocurrió lo contrario: un oso negro salvaje decidió visitar uno.

Según informó The New York Times, el inusual encuentro sucedió el viernes pasado en el Zoológico Sequoia Park, ubicado al norte de California, cuando un trabajador encontró un oso con el hocico pegado a la cerca de un recinto, observando a sus pares en cautiverio .

Un huésped tranquilo

Se solicitó la intervención de la policía y de las autoridades estatales, aunque el intruso resultó ser un huésped bastante tranquilo.

“En general, fue un visitante muy educado” , comentó Christine Noel, supervisora del zoológico, quien relató que el oso se mantuvo en los senderos, sin intentar escalar barandas ni causar daños.

Noel se encontraba revisando el Redwood Sky Walk, un camino elevado de unos 30 metros entre los árboles de secuoya, cuando notó al visitante desconocido “interactuando” con los tres osos residentes del zoológico: Tule, Ishŭng y Kunabulilh.

“Me di cuenta inmediatamente de que no era uno de los nuestros”, dijo la supervisora.

El personal activó los protocolos de emergencia, aunque nadie esperaba una situación así. “¿Es esto un simulacro?”, preguntó uno de los empleados por radio, mientras se movilizaban al área.

La policía local llegó rápidamente para mantener la seguridad de los visitantes.

“No todos los días nos encontramos ayudando a controlar a una multitud que no entiende bien lo que significa ‘quédate detrás de las barandas’”, dijo el Departamento de Policía de Eureka en Facebook.

El oso, de alrededor de un año y medio –posiblemente una hembra–, se acercó a los otros ejemplares de su especie de forma “educada” , según describió Jim Campbell-Spickler, director del zoológico.

Incluso revoloteó entre los juguetes de los animales antes de que, con ayuda de un guardabosques del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, lograran guiarlo de regreso al bosque a través de una puerta de servicio.

¿Cómo ingresó el oso?

Las autoridades aún no saben cómo el animal logró entrar. La cerca perimetral del zoológico –de dos metros y medio de altura y con alambre de púas– estaba intacta.

“Lo que sí sabemos es que nuestra cerca es segura”, aseguró Campbell-Spickler. “Vivimos junto a un hermoso bosque de secuoyas de 67 acres que es muy silvestre”.

El episodio se volvió viral en las redes sociales del zoológico, donde los usuarios bromearon con el inesperado visitante.

It was an eventful morning at Sequoia Park Zoo! 🌲🐻 Staff conducting the Redwood Sky Walk daily inspection spotted a... Publicado por Sequoia Park Zoo en Viernes, 17 de octubre de 2025

Algunos sugirieron que buscaba “bocadillos, aventuras o amigos”, mientras otros lanzaron juegos de palabras: “Debe haberse equivocado de fecha en su calendario para el Okto-BEAR-fest”, escribió un usuario.

Campbell-Spickler cree que la visita fue simplemente producto de la curiosidad. “A esta edad, es común que los osos jóvenes dejen a sus madres y comiencen a aventurarse solos”, explicó.

“Son curiosos y hambrientos, y están empezando a encontrar su lugar en el mundo”, agregó.

O, como resumió con humor la policía local, tal vez el oso “solo estaba esperando solicitar una membresía” para el zoológico.