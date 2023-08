La madre que murió intoxicada por beber demasiada agua

Un extraño caso ha impactado durante las últimas horas en Estados Unidos. Una madre de dos hijas murió por intoxicación, luego de haber bebido cuatro botellas de agua en tan solo 20 minutos.

Ashley Summers, quien tenía 35 años y vivía en Indiana, había salido de paseo el fin de semana del 1 de julio junto a su esposo y sus dos hijas. El sitio idóneo para un escape familiar fue el Lago Freeman, situado en el estado de Virginia. Se quedaron allí hasta el 4 de julio.

“Le encantaba estar en el agua. Le encantaba estar en el lago”, contó Devon Miller, el hermano de Summers, al medio local WRTV. Fue durante esa estadía en el lago que la mujer comenzó a sentirse muy deshidratada y decidió tomar agua rápidamente para aliviar esa sensación, lo que más tarde le causaría la muerte.

La madre que murió de intoxicación por agua

“Alguien dijo que bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos”, relató Miller al citado medio. “Quiero decir, una botella de agua promedio es como 16 onzas, por lo que fueron 64 onzas las que bebió en un lapso de 20 minutos. Eso es medio galón. Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero”, añadió el hombre.

Como la cantidad que consumió Summers fueron 64 onzas, eso podría aproximarse a casi 2 litros de agua. La recomendación más común es que las personas tomen entre 2 y 3 litros de agua al día, por lo que haber bebido tanta cantidad y en un lapso de tiempo tan corto terminó siendo mortal para Summers.

La familia ha relatado que Summers empezó a sentirse mareada y con un fuerte dolor de cabeza. También sentía que no podía beber más agua pese a que tenía sed.

Ashley Summers y su familia. Foto: Redes sociales.

Luego de haber regresado del paseo, la madre se desmayó en el garaje de su casa. La familia la trasladó de urgencia al Hospital IU Health Arnett.

“Mi hermana, Holly, me llamó, y ella era simplemente un desastre absoluto. Ella estaba como ‘Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no se ve bien’”, expresó Miller.

Mientras estuvo internada en el recinto de salud, Summers nunca pudo recuperar el conocimiento. Más tarde los médicos le indicaron a la familia que había fallecido producto de la toxicidad del agua.

“Fue un shock para todos nosotros. Cuando empezaron a hablar sobre la toxicidad del agua. ¿Fue como si esto fuera una cosa?”, enfatizó Miller.

Blake Froberg, toxicólogo del Hospital IU Health Arnett, dijo al medio estadounidense que esta extraña causa de muerte se da más seguido en la temporada de verano y en aquellas personas que tienen trabajos al aire libre o también realizan actividad física frecuentemente.

“Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es que tienes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo”, comentó el especialista.

Según un experto, la intoxicación por agua es más común en época de verano.

La causa por la que falleció Summers, la intoxicación por agua, también es conocida como hiponatremia. De acuerdo a Mayo Clinic, la hiponatremia se produce cuando la concentración de sodio en el cuerpo ha bajado de forma anormal, lo que puede ser causado por haber bebido agua en exceso.

El sodio tiene una función clave en el organismo, pues ayuda a regular la cantidad de agua que puede haber dentro y alrededor de las células. Cuando este ha disminuido excesivamente, la cantidad de agua en el cuerpo aumenta y las células también se hinchan.

La clínica también plantea que hay factores de riesgo que pueden incrementar las probabilidades de sufrir esta afección. La edad, algunos medicamentos -como antidepresivos, diuréticos y analgésicos-, trastornos que obstaculizan la eliminación del agua en el cuerpo y las actividades físicas poco intensas son algunos de ellos.

Entre los signos más comunes que aparecen durante la hiponatremia están las náuseas, dolores de cabeza, pérdida de energía, irritabilidad, debilidad del cuerpo, convulsiones, y en los casos más graves, el coma. Al presentar varios de esos síntomas graves, se sugiere buscar atención médica de inmediato.