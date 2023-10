La mujer que recorre el mundo en moto junto a su cachorro.

Los perros son una compañía innegable y única en la vida del ser humano. Hay quienes piensan que no es necesario que solo se queden en el hogar cuando hay un viaje que emprender, pues también pueden convertirse en los mejores aliados para descubrir nuevos lugares y experiencias.

Así lo piensa la creadora de contenido canadiense Jess Stone, quien en 2022 inició la aventura de recorrer el mundo arriba de su moto en compañía de su esposo Greg, y Moxie, su querida perra pastor alemán. Incluso había adaptado su moto con una cabina pensada exclusivamente en ella.

Gran parte de sus travesías las ha ido plasmando en Instagram, red social en que tiene una comunidad de 130 mil seguidores, y en su canal de Youtube, GoRUFFLY, donde acumula casi 100 mil suscriptores. Según se detalla en la plataforma de videos, Stone y Greg tienen por objetivo recaudar 100.000 dólares para destinarlos a programas en defensa de las niñas.

Aunque todo parecía ir viento en popa, a inicios de este año las cosas cambiaron repentinamente en la vida de Stone: su esposo sufrió un accidente en moto que lo dejó en un complejo estado de salud y con la moto completamente destruida. Semanas más tarde, Moxie perdió la vida por una operación.

En entrevista con CNN, la influencer canadiense contó que la pena y la culpa la invadió en esos momentos. Había sido todo tan inesperado y no sabía qué hacer. Greg estaría hospitalizado por un largo tiempo y su querida perra ya no estaba.

Jess Stone y Moxie.

Una nueva esperanza

Lidiar con la repentina ausencia de Moxie no fue nada fácil para Stone, pues habían estado juntas por más de seis años. Tenían una relación única.

Para despejarse un poco, se fue de viaje a San Diego donde se reuniría con otras personas que tenían compañeros caninos. “Pensé que sería una buena forma de celebrar a Moxie y de superar mi propio dolor”, contó a la cadena de noticias.

El panorama pareció mejorar un poco en julio, cuando un fabricante le entregó a la influencer y su esposo dos motos, completamente nuevas, para que pudieran seguir viajando.

Stone solo anhelaba dos cosas: regresar a la carretera y sentir el viento en su cara, pero también, volver a tener un amigo canino.

“Tengo una cabina y me encanta conducir con mi perro, así que sabía que en algún momento tendría que tener un perro. Tenía que ser así”, comentó al medio.

En medio de la búsqueda por otro perro que pudiera acompañarla, la joven se sintió conquistada por Whimsy, un pastor suizo blanco de sexo femenino que apenas tenía semanas de vida. La decisión estaba tomada: sería su nueva amiga de ruta.

Whimsy es un pastor alemán suizo.

Luego tuvo que iniciar la adiestración, un proceso que no es nada sencillo. Pero, para sorpresa de Stone, Whimsy no mostró molestias a la hora de estar sobre la moto por periodos extensos. “Fue como si hubiera nacido para esto”, dijo la joven.

Después de la adiestración, los tres estaban listos para partir de nuevo su aventura desde California, Estados Unidos.

Cómo es andar en moto con un cachorro

Si bien la creadora de contenido tenía una vasta experiencia en andar en moto en solitario y con un perro adulto, nunca lo había hecho con un cachorro, lo que ella califica como algo totalmente “diferente”.

Eso mismo la ha llevado a tener que hacer ciertas adaptaciones e ir a un ritmo más pausado que antes, por ejemplo, maneja cuatro días seguidos y después se detiene por otros tres. Asimismo, a veces debe detenerse para que Whimsy tome una siesta.

Viajar con perros puede ser una experiencia única, pero también tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que siempre hay alojamientos que optan por no admitir la presencia de perros, lo que ha llevado a que a veces tengan que acampar. Para eso también han tenido que entrenar a Whimsy.

Whimsy es la nueva compañera de Jess Stone.

Hoy, los tres están en Nevada rumbo hacia México. Más tarde planean pasar por Centroamérica y Sudamérica, y una vez que finalice ese trayecto, desean trasladarse en avión hasta Sudáfrica. Europa y Asia también están entre sus planes motoqueros. El viaje podría extenderse por tres años.

Stone cuenta que para el momento en que se dirijan a Sudáfrica, Whimsy tendrá más de un año, por lo que estima que eso le permitiría “recorrer distancias y tiempos más largos”.

Aunque todavía tiene miedo de caerse cuando va por la carretera, hacerse daño a sí misma y a su compañera, cree que Moxie tuvo un papel fundamental en volverla “más valiente” que antes.

“Cuando veo a Whimsy, siento que mi corazón se ilumina. Me hace feliz volver a compartir esto. Aunque no sea con Moxie, me alegro de tener este nuevo copiloto. Me siento renovada”, concluye.