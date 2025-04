“Les gusta ser una copia de Europa”: el descargo de influencer ruso contra argentinos que critican Santiago

Andrei Sokolov es un periodista e influencer ruso ha desarrollado una estrecha conexión con Santiago desde que pisó tierras chilenas por primera vez en 2016.

Esa pasión lo motivó tiempo después a crear Enciclopedia de Santiago, un canal de YouTube donde se dedica a explorar el urbanismo, arquitectura y joyas ocultas de la capital. En ese espacio tiene una fiel comunidad de más de 150 mil suscriptores.

Ahora, el creador de contenido utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de otros influencers, oriundos de Argentina, que han visitado Santiago en el último tiempo y que han intentado comparar la ciudad con Buenos Aires.

Qué dijo youtuber ruso contra argentinos que critican Santiago

En una historia de Instagram que publicó durante el fin de semana, Sokolov expuso su molestia frente a los trasandinos que critican la capital chilena, sin entregar los nombres de esos usuarios.

“Estoy enojadísimo con los ‘influencers’ argentinos que vienen a Santiago a tirar pura mier... comparando todo con Buenos Aires y burlándose de nuestra ciudad, nuestra arquitectura e incluso el color de piel, pensando que son superiores”, señalaba la publicación.

Según el youtuber ruso, centrarse en este tipo de detalles “solo refleja un pensamiento aspiracional y atrasado, propio del tercer mundo aunque irónicamente quieren demostrar lo contrario”.

Andrei Sokolov en sus historias de Instagram.

También aseguró que, a diferencia de lo que algunos creen, Santiago no tiene por qué tener el mismo aspecto que Buenos Aires.

“¿Tanto les gusta ser una copia de Europa en vez de crear algo propio? ¿Por qué Santiago tiene que lucir como Buenos Aires o tener el mismo aspecto europeo? ¿Acaso es una regla? Lo que me enamoró de esta ciudad hace más de nueve años fue justamente su esencia auténtica”, dijo.

Al finalizar su defensa a la ciudad, Sokolov dijo que era preferible “un centro de la capital no tan pulido, ni quizás tan bonito (aunque es debatible)” a un “imperio de las fachadas con patios interiores llenos de mugre”, apuntando también a la falta de servicios básicos en Argentina.

“¿De qué sirven tus palacios si la mitad de los argentinos no cuenta con servicios básicos y millones de familias ni siquiera tienen un inodoro? ¿En París también es así? Perdón, no quiero ofender a nadie, pero de verdad me dan mucha rabia estos reels. Conocen ni el 1% de Santiago y lo primero que hacen es burlar”, concluyó.