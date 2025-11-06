Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones. Foto: archivo / referencial.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una serie de avisos oficiales en los que se advierte sobre viento moderado a fuerte, precipitaciones y tormentas eléctricas desde el norte hasta la Patagonia .

Según Meteored, hasta este sábado 8 de noviembre se registrará aire frío, actividad eléctrica e incluso tormentas de arena en ciertos sectores cordilleranos del norte del país.

Esto es lo que debes saber sobre las condiciones meteorológicas.

Por Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

En qué regiones se registrará viento moderado a fuerte, según Meteochile

La alerta AA94/2025 de Meteochile reporta viento moderado a fuerte en las regiones de Antofagasta y Calama, especialmente en las zonas cordilleranas .

De acuerdo a la DMC, podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Antofagasta y hasta 110 km/h en la cordillera de Atacama, entre la madrugada de este jueves 6 y la del viernes 7 de noviembre .

Junto con ello, no se descarta la potencial formación de tormentas de arena .

El aviso A427-1/2025 reporta que el viento normal a moderado se mantendrá en Antofagasta, Atacama y Coquimbo hasta el sábado 8 de noviembre , con ráfagas que superarán los 80 km/h en zonas cordilleranas.

El aviso A426-2/2025 reporta que el fenómeno de la baja segregada podría provocar tormentas eléctricas y chubascos aislados entre Coquimbo y Biobío, hasta la noche del jueves 6 de noviembre .

Meteored informa que la probabilidad de truenos y relámpagos se concentrará en valles precordilleranos y cordilleranos. Sin embargo, esto podría extenderse hacia el valle central, especialmente en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

El aviso A431-1/2025 sugiere que la baja segregada también se extenderá hacia el sur, específicamente hacia La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos hasta la noche de este jueves .

Se espera la formación de nubes de tormenta y eventuales chubascos moderados y descargas eléctricas, especialmente en sectores interiores y cordilleranos. No se descarta granizo ocasional en algunos puntos precordilleranos.

En cuanto a la Región de Magallanes, el aviso A432/2025 pronostica precipitaciones normales a moderadas entre la mañana del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de noviembre , con isoterma cero alta.

Según Meteored, los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 27 mm en la cordillera austral sur y hasta 26 mm en el sector insular sur, con alturas de isoterma entre 700 y 2.500 metros.