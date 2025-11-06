OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Los avisos oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile reportan desde viento moderado a fuerte y precipitaciones hasta posibilidad de tormentas eléctricas en distintas regiones del país. Esto es lo que debes saber.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones. Foto: archivo / referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una serie de avisos oficiales en los que se advierte sobre viento moderado a fuerte, precipitaciones y tormentas eléctricas desde el norte hasta la Patagonia.

Según Meteored, hasta este sábado 8 de noviembre se registrará aire frío, actividad eléctrica e incluso tormentas de arena en ciertos sectores cordilleranos del norte del país.

Esto es lo que debes saber sobre las condiciones meteorológicas.

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones. Foto: archivo / referencial. Por Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

En qué regiones se registrará viento moderado a fuerte, según Meteochile

La alerta AA94/2025 de Meteochile reporta viento moderado a fuerte en las regiones de Antofagasta y Calama, especialmente en las zonas cordilleranas.

De acuerdo a la DMC, podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Antofagasta y hasta 110 km/h en la cordillera de Atacama, entre la madrugada de este jueves 6 y la del viernes 7 de noviembre.

Junto con ello, no se descarta la potencial formación de tormentas de arena.

El aviso A427-1/2025 reporta que el viento normal a moderado se mantendrá en Antofagasta, Atacama y Coquimbo hasta el sábado 8 de noviembre, con ráfagas que superarán los 80 km/h en zonas cordilleranas.

El aviso A426-2/2025 reporta que el fenómeno de la baja segregada podría provocar tormentas eléctricas y chubascos aislados entre Coquimbo y Biobío, hasta la noche del jueves 6 de noviembre.

Meteored informa que la probabilidad de truenos y relámpagos se concentrará en valles precordilleranos y cordilleranos. Sin embargo, esto podría extenderse hacia el valle central, especialmente en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

El aviso A431-1/2025 sugiere que la baja segregada también se extenderá hacia el sur, específicamente hacia La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos hasta la noche de este jueves.

Se espera la formación de nubes de tormenta y eventuales chubascos moderados y descargas eléctricas, especialmente en sectores interiores y cordilleranos. No se descarta granizo ocasional en algunos puntos precordilleranos.

En cuanto a la Región de Magallanes, el aviso A432/2025 pronostica precipitaciones normales a moderadas entre la mañana del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de noviembre, con isoterma cero alta.

Según Meteored, los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 27 mm en la cordillera austral sur y hasta 26 mm en el sector insular sur, con alturas de isoterma entre 700 y 2.500 metros.

Lee también:

Más sobre:MeteorologíaClimaTiempoMeteochileDirección Meteorológica de ChileVientosLluviaPrecipitacionesBaja segregadaChileLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Vocero de la Corte Suprema sostiene que “nadie puede tener la certeza” de si otros ministros incurrieron en conductas similares a las de Vivanco

Carmona mantiene diseño del PC y evita polemizar en forma pública con Tohá por críticas a rol del partido en campaña de Jara

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

5.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial
Chile

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza
Negocios

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza

Expectativas de empresas sobre su desempeño “mejoran de manera significativa”, pero prevén leve aumento en contrataciones

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”
El Deportivo

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida
Cultura y entretención

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico
Mundo

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Estados Unidos prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso