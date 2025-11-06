Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones
Los avisos oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile reportan desde viento moderado a fuerte y precipitaciones hasta posibilidad de tormentas eléctricas en distintas regiones del país. Esto es lo que debes saber.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una serie de avisos oficiales en los que se advierte sobre viento moderado a fuerte, precipitaciones y tormentas eléctricas desde el norte hasta la Patagonia.
Según Meteored, hasta este sábado 8 de noviembre se registrará aire frío, actividad eléctrica e incluso tormentas de arena en ciertos sectores cordilleranos del norte del país.
Esto es lo que debes saber sobre las condiciones meteorológicas.
En qué regiones se registrará viento moderado a fuerte, según Meteochile
La alerta AA94/2025 de Meteochile reporta viento moderado a fuerte en las regiones de Antofagasta y Calama, especialmente en las zonas cordilleranas.
De acuerdo a la DMC, podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Antofagasta y hasta 110 km/h en la cordillera de Atacama, entre la madrugada de este jueves 6 y la del viernes 7 de noviembre.
Junto con ello, no se descarta la potencial formación de tormentas de arena.
El aviso A427-1/2025 reporta que el viento normal a moderado se mantendrá en Antofagasta, Atacama y Coquimbo hasta el sábado 8 de noviembre, con ráfagas que superarán los 80 km/h en zonas cordilleranas.
El aviso A426-2/2025 reporta que el fenómeno de la baja segregada podría provocar tormentas eléctricas y chubascos aislados entre Coquimbo y Biobío, hasta la noche del jueves 6 de noviembre.
Meteored informa que la probabilidad de truenos y relámpagos se concentrará en valles precordilleranos y cordilleranos. Sin embargo, esto podría extenderse hacia el valle central, especialmente en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.
El aviso A431-1/2025 sugiere que la baja segregada también se extenderá hacia el sur, específicamente hacia La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos hasta la noche de este jueves.
Se espera la formación de nubes de tormenta y eventuales chubascos moderados y descargas eléctricas, especialmente en sectores interiores y cordilleranos. No se descarta granizo ocasional en algunos puntos precordilleranos.
En cuanto a la Región de Magallanes, el aviso A432/2025 pronostica precipitaciones normales a moderadas entre la mañana del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de noviembre, con isoterma cero alta.
Según Meteored, los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 27 mm en la cordillera austral sur y hasta 26 mm en el sector insular sur, con alturas de isoterma entre 700 y 2.500 metros.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.