“Nos conocimos por Facebook”: novia de Fito Páez cuenta su historia de amor con el artista

La relación entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej ya suma una década, pero poco se sabía públicamente de la manera en que se habían conocido.

A propósito de los 60 años que cumplió el artista argentino esta semana, su novia Eugenia contó en el programa televisivo LAM que el primer contacto con Páez fue por medio de redes sociales: “Nos conocimos por Facebook hace nueve años y pintó el amor. Un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”.

La joven, que tiene 32 años, explicó que había escuchado la música del cantante y que había ido a un recital suyo, pero no se identificaba como seguidora. Luego entregó mayores detalles de esa conexión. “Le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matas’. No le puse nada del otro mundo tampoco. En realidad era porque mata, porque sí, tiene una onda tremenda. Entonces él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, aseguró.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej.

Sin embargo, la respuesta de Kolodziej tardó en llegar. En ese momento, ella desconfió que se tratara de una cuenta verdadera del artista argentino.

“Cuando me escribió no le respondí porque no tenía su nombre Fito Páez, tenía otro nombre. No creía que era él”, dijo. “Pero después pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí”.

La actriz también se refirió a lo que más destaca de su vínculo con el músico, con quien tienen una diferencia de 28 años: “Es re entretenido a la hora de charlar, de compartir, de todo”. Al finalizar, se le consultó por algún mensaje que le quisiera brindar a Páez: “Que lo amo con todo mi corazón”.

Páez lleva 10 años de relación con Kolodziej. Foto: Instagram.

Cuándo se estrena de El amor después del amor

La serie biográfica sobre la vida y trayectoria de Fito Páez, El amor después del amor, ya tiene fecha de estreno en Netflix: el próximo 26 de abril. El primer adelanto está disponible en Youtube, donde se puede ver a un joven Páez brindando un multitudinario concierto.

En ocho capítulos, la serie mostrará 30 años de la historia íntima del ícono del rock latinoamericano, abordando sus éxitos hasta sus más grandes dolores. Además, se plasmará en pantalla el recorrido de Páez junto a otras leyendas de la música como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto.