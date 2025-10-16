SUSCRÍBETE
La Tercera
Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Las nuevas consolas ofrecen más rendimiento, mejor ergonomía y hasta el doble de autonomía que las generaciones anteriores.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

A partir de hoy, los gamers ya pueden comprar las esperadas consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X en Chile.

Desarrolladas en una colaboración sin precedentes entre ASUS Republic of Gamers (ROG) y Xbox, estos dispositivos con Windows 11 Home prometen redefinir el juego en movimiento, ofreciendo un rendimiento mejorado, una ergonomía superior y hasta el doble de autonomía que generaciones anteriores.

La nueva familia de handheld busca fusionar lo mejor del ecosistema de PC y Xbox en un solo hardware. “Esta colaboración revolucionaria con el equipo de Xbox nos ha permitido ofrecer a los usuarios de PC y consola una experiencia familiar, que combina lo mejor de Windows con el espíritu de Xbox y la experiencia en gaming para PC de ROG”, comentó Diego Fernández, Director de Marketing de ASUS Latam.

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

El modelo más potente, la ROG Xbox Ally X, está diseñado para entregar una experiencia de juego fluida en resolución Full HD (1080p). Equipada con el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD, la consola está preparada para los títulos AAA más exigentes. Su precio de lanzamiento sugerido es de $999.990.

Por su parte, la ROG Xbox Ally se presenta como una alternativa más accesible, optimizada para un juego estable en resolución 720p. Este modelo cuenta con un procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con un precio sugerido de $649.990.

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Cómo son las nuevas consolas ROG Xbox Ally y Ally X

Ambos dispositivos presentan un chasis completamente rediseñado, inspirado en la ergonomía de los controles de Xbox, para garantizar la comodidad durante largas sesiones de juego.

La Ally X incluso incorpora gatillos de impulso para una respuesta háptica más inmersiva. El software también ha sido renovado, ofreciendo una interfaz de Xbox a pantalla completa que se inicia automáticamente, facilitando el acceso a la biblioteca de juegos de diversas plataformas gracias a la versatilidad de Windows 11.

La potencia y eficiencia son pilares fundamentales, con mejoras de rendimiento de hasta un 30% en la Ally X y un 20% en la Ally estándar en títulos seleccionados, junto a una notable optimización de la batería.

Las consolas son compatibles con tecnologías de AMD como FSR y AMD Fluid Motion Frames para mejorar la fluidez de los juegos.

¿Dónde comprar?

Las ROG Xbox Ally y Ally X ya se encuentran disponibles en la tienda oficial de ASUS y en retailers seleccionados como PC Factory, Paris y Ripley.

Más sobre:ROG Xbox Ally XROG Xbox AllyASUSROGRepublic of GamersXboxMicrosoftVideojuegosConsolas portátilesConsolasGamingGamerTecnología

