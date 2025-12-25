Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

Adicciones, trastorno bipolar y esquizofrenia: Padre de actor de Nickelodeon Tylor Chase sobre condición de su hijo

En los últimos días se han compartido varios registros del ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie Manual de Supervivencia Escolar de Ned, quien actualmente vive situación de calle en Riverside, California.

Su padre, Joseph Mendez Jr. habló con Daily Mail para contar la razón de que su hijo vive en estas condiciones.

“Además de las adicciones, Tylor ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia lo que requiere constante tratamiento médico”, contó Mendez Jr.

El padre le dijo al medio que han estado liderando con esta situación por más de una década y que si bien han intentado ingresarlo a centros de rehabilitación, esto no ha funcionado.

“Aproximadamente hace cuatro años recibió tratamiento en Georgia y si bien hubo progreso por un tiempo, más tarde él decidió dejar de recibir medicamentos y retomó el uso de sustancias ”. Dijo que después de esto se fue a vivir a California para estar cerca de su madre, pero que también allí ha rechazado la ayuda.

Según la policía local, Chase tiene doce cargos desde 2023 que involucran delitos como hurto en tiendas y abuso de sustancias. Sin embargo, siempre se muestra cordial y colaborativo con los oficiales.

“Es una persona maravillosa, cuando es Tylor”, dijo su padre.

Mendez Jr. también comentó que ha estado hablando con Shaun Weiss, un antiguo actor juvenil de Disney, quien hace unos años se encontraba en la misma situación que Chase. Weiss ofreció ayudar a su hijo a ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Hace unos días Chase fue visitado por Daniel Curtis Lee que interpretaba a Simon Nelson “Cookie” en el programa de televisión de Nickelodeon. En el video publicado en el Instagram del actor se ve que Curtis Lee lo lleva a comer y luego a un hotel para que pueda refugiarse de la lluvia que se avecinaba.

Además hablaron por videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretaba al protagonista de el Manual de Supervevicencia Escolar de Ned y que anteriormente dijo a TMZ sobre la situación de Tylor Chase “es desgarrador verlo así”.