Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel. Foto: archivo.

El rapero estadounidense Wiz Khalifa, conocido por su participación en éxitos como Young, Wild & Free, fue sentenciado por un tribunal de Rumania a nueve meses de prisión.

La medida, informada este jueves 18 de diciembre por las autoridades rumanas, se dio a raíz de una causa por posesión de drogas .

Ocurrió más de un año después de que Khalifa, cuyo nombre real es Cameron Jibril Thomaz, participara en un festival de música en el país europeo.

Por qué Wiz Khalifa fue condenado a cárcel por un tribunal de Rumania

El artista de 38 años fue detenido por la policía rumana en julio del año pasado, después de que fumara cannabis en el escenario del festival Beach, Please! en Costinesti.

De acuerdo a la fiscalía del país europeo, se le encontraron más de 18 gramos de dicha sustancia, de la cual consumió una parte durante su concierto .

Según reportan medios internacionales como la revista People y FOX, el Tribunal de Apelaciones de Constanza, condado del que forma parte Costinesti, dictó la sentencia después de que el rapero fuera declarado culpable de “posesión de drogas peligrosas, sin autorización, para consumo personal” .

Enfatizaron que la decisión es inapelable.

La sentencia fue entregada luego de que un tribunal inferior del condado le impusiera en abril una multa equivalente a unos 830 dólares estadounidenses, por “posesión ilegal de drogas peligrosas”.

Sin embargo, la fiscalía apeló a esa decisión y solicitó una pena mayor para el artista.

People se puso en contacto con el representante de Khalifa para solicitar comentarios. No obstante, hasta el momento no ha publicado una respuesta del manager.