SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    La sentencia contra el artista estadounidense de 38 años fue dictaminada por un tribunal de Rumania, más de un año después de que el rapero se presentara en el país europeo, en el marco de un festival.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel. Foto: archivo.

    El rapero estadounidense Wiz Khalifa, conocido por su participación en éxitos como Young, Wild & Free, fue sentenciado por un tribunal de Rumania a nueve meses de prisión.

    La medida, informada este jueves 18 de diciembre por las autoridades rumanas, se dio a raíz de una causa por posesión de drogas.

    Ocurrió más de un año después de que Khalifa, cuyo nombre real es Cameron Jibril Thomaz, participara en un festival de música en el país europeo.

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel. Foto: archivo.

    Por qué Wiz Khalifa fue condenado a cárcel por un tribunal de Rumania

    El artista de 38 años fue detenido por la policía rumana en julio del año pasado, después de que fumara cannabis en el escenario del festival Beach, Please! en Costinesti.

    De acuerdo a la fiscalía del país europeo, se le encontraron más de 18 gramos de dicha sustancia, de la cual consumió una parte durante su concierto.

    Según reportan medios internacionales como la revista People y FOX, el Tribunal de Apelaciones de Constanza, condado del que forma parte Costinesti, dictó la sentencia después de que el rapero fuera declarado culpable de “posesión de drogas peligrosas, sin autorización, para consumo personal”.

    Enfatizaron que la decisión es inapelable.

    La sentencia fue entregada luego de que un tribunal inferior del condado le impusiera en abril una multa equivalente a unos 830 dólares estadounidenses, por “posesión ilegal de drogas peligrosas”.

    Sin embargo, la fiscalía apeló a esa decisión y solicitó una pena mayor para el artista.

    People se puso en contacto con el representante de Khalifa para solicitar comentarios. No obstante, hasta el momento no ha publicado una respuesta del manager.

    Por ahora, no se tiene claridad sobre si las autoridades rumanas solicitarán su extradición, ya que el rapero es estadounidense y no reside en Rumania.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialWiz KhalifaRumaniaCrimenCameron Jibril ThomazMúsicaRapBeach, Please!CostinestiLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    Encuentran sin vida en el río Biobío a Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Lo más leído

    1.
    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    2.
    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    3.
    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    4.
    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga
    Chile

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    Encuentran sin vida en el río Biobío a Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética
    Negocios

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile
    El Deportivo

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    Colo Colo da señales del futuro de Brayan Cortés tras finalizar su préstamo en Peñarol

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales
    Cultura y entretención

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad