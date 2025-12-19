SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, Nick Reiner enfrenta una posible condena de cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres. Foto: archivo.

    Nick Reiner, de 32 años, hizo su primera y breve aparición ante un tribunal de Los Ángeles este miércoles, un día después de ser acusado formalmente de asesinar a puñaladas a sus padres, el reconocido cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner.

    Según informó el Washington Post, el hijo del director compareció ante el juez detrás de una mampara de cristal, con esposas en las manos y vistiendo una bata antisuicidio.

    Durante la audiencia, Nick Reiner no se declaró culpable, como estaba previsto, y su comparecencia fue postergada hasta el próximo 7 de enero, mientras su defensa argumenta la complejidad del caso.

    Actualmente, el acusado permanece detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles sin derecho a fianza.

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    ¿Qué ha dicho la defensa de Nick Reiner?

    A la salida del tribunal, su abogado, Alan Jackson, calificó lo ocurrido como “una tragedia devastadora que ha azotado a la familia Reiner”.

    “Este caso implica asuntos muy complejos y graves. Estos deben abordarse con minuciosidad, pero con mucho cuidado”, afirmó Jackson.

    Además, pidió públicamente que el proceso judicial avance “no con juicios apresurados, no sacando conclusiones precipitadas, sino con moderación, con dignidad y con el respeto que el sistema y su proceso merecen y que la familia merece”.

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Los cargos del crimen

    Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo por el Departamento de Policía de Los Ángeles, horas después de que las autoridades encontraran los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su residencia.

    Según la fiscalía, el joven enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con factores especiales como homicidios múltiples y el uso de un arma peligrosa (un cuchillo).

    Las acusaciones podrían derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. La fiscalía aún no ha definido si solicitará esta última.

    El impacto del crimen también quedó reflejado en un comunicado emitido por los hermanos de Nick, Jake Reiner, de 34 años, y Romy Reiner, de 27.

    “No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, escribieron los hermanos.

    “Las palabras no alcanzan para describir el inimaginable dolor que sentimos a cada momento del día”, agregaron, agradeciendo las muestras de apoyo y pidiendo “respeto y privacidad” frente a la tragedia.

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Nick y Rob Reiner

    Nick Reiner había hablado públicamente sobre su historial de abuso de sustancias y su conflictiva relación con sus padres.

    Incluso, durante un periodo de reconciliación, padre e hijo trabajaron juntos en la película semiautobiográfica Being Charlie (2015).

    Según consignó The Washington Post, horas antes de los asesinatos, Nick habría tenido una discusión con su padre durante una fiesta navideña.

    Las autoridades han evitado entregar mayores detalles sobre el crimen, a la espera del informe forense que determine la hora exacta de la muerte, mientras la investigación continúa su curso.

    Más sobre:Nick ReinerRob ReinerCrimenAsesinatoPolicialEstados UnidosHollywoodTendenciasCinePelículasCelebridades

