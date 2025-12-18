“No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

La muerte de Michele y Rob Reiner, asesinados presuntamente a manos de su hijo Nick, sigue generando conmoción en Hollywood. Sin embargo, hasta ahora, quienes habían guardado silencio eran sus hijos.

Este miércoles, tres días después de que se conociera el crimen, Jack y Romy Reiner, el hijo mayor y la hija menor del matrimonio, realizaron su primera declaración pública, en la que pidieron respeto y privacidad en medio del duelo, según informó El País.

A través de una breve nota enviada a medios estadounidenses como People y TMZ, los hermanos señalaron que se sienten “agradecidos” por las muestras de apoyo recibidas y subrayaron que atraviesan un momento profundamente doloroso .

“No hay palabras”, indicaron, en un mensaje que buscó poner límites a la exposición mediática que ha rodeado el caso desde el domingo pasado.

La situación es particularmente delicada para Romy, quien fue la persona que encontró los cuerpos de sus padres en la casa familiar.

La familia Reiner

Michele Reiner, fotógrafa, y Rob Reiner, director y productor, se conocieron a fines de los años 80, cuando él trabajaba en la que se convertiría en una de las comedias románticas más icónicas del cine estadounidense, Cuando Harry conoció a Sally.

De acuerdo con diversos testimonios, fue Michele quien influyó decisivamente en el cambio del final de la película, originalmente más pesimista.

La pareja se casó en mayo de 1989 y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

El único miembro de la familia que había hablado previamente fue Tracy Marshall, hija adoptiva de Rob Reiner, fruto de su anterior matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall.

El lunes, en una breve declaración a NBC News, afirmó: “Vengo de la mejor familia que jamás haya existido. No sé qué decir. Estoy en shock” .

Nick Reiner, el principal sospechoso

El mismo miércoles en que se conoció el comunicado de Jack y Romy, Nick Reiner, de 32 años, compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles.

La audiencia fue breve y sin declaraciones de fondo: no se declaró culpable ni inocente, y su abogado, Alan Jackson –quien ha defendido a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey–, se negó a hacer comentarios.

La próxima audiencia quedó fijada para el 7 de enero, cuando se realizará la lectura formal de cargos .

Un día antes, el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que Nick Reiner será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con agravante, por el uso de un arma blanca y por tratarse de múltiples homicidios.

De ser hallado culpable, arriesga la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La escena del crimen

Los cuerpos de Michele y Rob Reiner, de 68 y 78 años respectivamente, fueron encontrados el domingo por la tarde en su vivienda de Brentwood, un acomodado barrio de Los Ángeles.

Al no presentarse a una sesión de fisioterapia, el especialista alertó a la familia, lo que llevó a Romy Reiner a acudir a la casa junto a amigos cercanos, entre ellos el actor Billy Crystal y su esposa. La vivienda no presentaba signos de ingreso forzado.

Según detalló El País, Nick Reiner había estado con sus padres la noche anterior en una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde testigos señalaron un comportamiento errático y discusiones públicas.

Más tarde, Nick Reiner se hospedó en un hotel de Santa Mónica, cuya habitación fue encontrada con rastros de sangre.

Finalmente, fue detenido la noche del domingo y permanece recluido bajo vigilancia antisuicidios en el Twin Towers Correctional Facility.