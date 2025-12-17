SUSCRÍBETE POR $1100
    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    Los dichos del presidente estadounidense provocaron una desaprobación transversal, incluso desde figuras del Partido Republicano.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    La muerte del actor y director estadounidense Rob Reiner abrió una fuerte controversia política en Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Donald Trump publicara un duro mensaje en redes sociales.

    La publicación se hizo el pasado lunes, posterior a que las autoridades confirmaran el fallecimiento del cineasta y de su esposa, Michele Singer Reiner, en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    El “síndrome de trastorno de Trump”

    Según informó The Wall Street Journal, Trump se refirió al director como alguien que padecía el llamado “síndrome de trastorno de Trump”, una expresión que ha utilizado en el pasado para descalificar a críticos políticos.

    En una publicación en Truth Social, el mandatario atribuyó la muerte de Reiner “a la ira que causó a otros a través de su aflicción masiva, inquebrantable e incurable de una enfermedad paralizante de la mente conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP”.

    Era conocido por haber vuelto LOCA a la gente con su obsesión furiosa con el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas alturas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza”, escribió el presidente.

    Consultado más tarde en el Despacho Oval sobre si mantenía sus dichos, Trump reafirmó su postura.

    “No era para nada su admirador; era un desquiciado en lo que a Trump respecta… Creo que perjudicó su carrera, se convirtió en una especie de desquiciado, así que no era para nada admirador de Rob Reiner, en ningún sentido.”, declaró.

    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte. Foto: REUTERS.

    Rechazo transversal a los comentarios de Trump

    Las declaraciones del presidente generaron un inmediato rechazo, incluso dentro de su propio sector político.

    El exasesor de campaña de Trump en Pensilvania, David Urban, escribió en X que los comentarios eran “indefendibles” y agregó: “¿Por qué no simplemente: ‘Melania y yo extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Reiner en este momento tan difícil?’”.

    Jenna Ellis, abogada que asesoró a Trump tras las elecciones de 2020, afirmó que “NO fue la respuesta apropiada” y que se trató de “un horrible ejemplo de Trump”.

    En la misma línea, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene sostuvo: “Esta es una tragedia familiar, no una cuestión de política ni de enemigos políticos”.

    Reiner y sus lazos con el Partido Demócrata

    Reiner fue una figura influyente dentro del Partido Demócrata.

    En una entrevista con Variety en 2017, aseguró que Trump estaba “mentalmente incapacitado” para liderar el país y lo calificó como “el ser humano más incompetente que jamás haya asumido” la presidencia.

    La “crítica” de Donald Trump al director Rob Reiner, después de su muerte

    Organizó eventos de recaudación de fondos, apoyó campañas presidenciales demócratas y fue cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, que impugnó con éxito la Proposición 8 en California, que prohibía el matrimonio igualitario.

    El expresidente Barack Obama destacó su legado en una declaración: “Detrás de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de la gente y un compromiso de por vida de poner esa creencia en acción”.

