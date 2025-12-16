SUSCRÍBETE POR $1100
    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Los sospechosos del atentado son un padre de 50 años, quien fue abatido por agentes policiales en el lugar de los hechos, y su hijo de 24. De acuerdo a las autoridades, el más joven fue investigado hace años por presuntos vínculos con una célula de ISIS en Sydney. Esto es lo que se sabe.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS Captura / Tendencias LT

    Las autoridades de Australia han compartido nuevos detalles sobre el tiroteo efectuado este domingo 14 de diciembre en playa Bondi, Sydney, el cual terminó con 15 personas muertas y decenas de heridos.

    El atentado, calificado como un ataque terrorista contra una comunidad judía que celebraba un evento de Janucá, fue realizado por dos sujetos.

    Los sospechosos son un padre de 50 años y su hijo de 24: el primero fue asesinado a tiros por agentes policiales en el lugar de los hechos, mientras que el segundo permanece en estado crítico y bajo custodia.

    Estos son los nuevos detalles que se han revelado del caso y los presuntos vínculos que al menos uno de los atacantes tiene con el grupo extremista ISIS, según los peritajes.

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS Captura / Tendencias LT

    Cuáles son los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con ISIS

    De acuerdo a las autoridades australianas, el más joven fue investigado hace años por presuntos vínculos con una célula de ISIS en Sydney.

    Este martes confirmaron que se encontraron dos banderas caseras del grupo extremista en un vehículo registrado a su nombre.

    La comisionada de la policía federal australiana, Krissy Barrett, dijo en declaraciones reunidas por CBS News que el tiroteo fue “un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico”.

    El padre, quien fue abatido durante el ataque, fue identificado por las autoridades como Sakid Akram. El sospechoso de 24 años fue identificado como Naveed Akram, según confirmaron al citado medio funcionarios de inteligencia estadounidenses familiarizados con la investigación.

    El comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo refiriéndose a este último, sin entregar más detalles: “Dado su estado de salud, es probable que la persona enfrente cargos penales”.

    Según la licencia de conducir de Naveed Akram, la cual fue revisada por CBS News, el joven residía en Nueva Gales del Sur, estado australiano que incluye a Sydney.

    Los funcionarios consultados por el citado medio dijeron que Naveed Akram era de nacionalidad pakistaní. Sin embargo, funcionarios australianos confirmaron posteriormente que nació en Australia.

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el país de origen del padre.

    Durante una conferencia de prensa realizada el martes, Lanyon confirmó los reportes de que los dos presuntos atacantes viajaron a Filipinas en noviembre.

    No obstante, dijo, el lugar exacto y el propósito del viaje están bajo investigación.

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS Captura / Tendencias LT

    Autoridades filipinas consultadas por CNN confirmaron que los Akram llegaron juntos el 1 de noviembre de 2025.

    Detallaron que su destino final era Davao, ciudad ubicada en la isla sureña de Mindanao, y que abandonaron el país desde Manila el 28 de noviembre.

    Según las informaciones reunidas por el citado medio, Mindanao es sede de distintos grupos insurgentes islamistas, incluido Abu Sayyaf.

    A este último se le ha acusado de una serie de ataques contra civiles y agentes del gobierno filipino, así como del secuestro de ciudadanos extranjeros.

    Lanyon detalló que los agentes incautaron seis armas de fuego con licencia del sospechoso de 50 años.

    Inicialmente, dijo que tenía licencia de armas desde hace unos 10 años, pero luego confirmó que la solicitud caducó en 2016.

    No obstante, solicitó una segunda licencia en 2020 y esta finalmente se emitió en 2023.

    Por lo tanto, sugirió el comisionado de policía, el padre contaba con licencia al momento del tiroteo.

    Según Lanyon, el sospechoso de 50 años cumplía con los requisitos para obtener una licencia de caza recreativa y “era miembro de un club de tiro”.

    Además de las dos banderas caseras de ISIS encontradas en el vehículo del sospechoso de 24 años, se hallaron artefactos explosivos improvisados, informó la policía.

    “Investigaremos los motivos de este ataque”, enfatizó Lanyon.

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que el joven había estado bajo investigación de la Agencia Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés).

    Según informaciones reunidas por la emisora pública Australian Broadcasting Corporation, la ASIO investigó los presuntos vínculos del menor de los sospechosos con una célula de ISIS en Sydney.

    Albanese precisó que la ASIO se había centrado en individuos que se presumía que pertenecían a esa célula y que estaban asociados con el hijo, no así en él mismo. No entró en más detalles al respecto.

    En palabras del primer ministro, “se le examinó por su posible vinculación con otras personas, y se determinó que no había indicios de ninguna amenaza continua ni de que participara en actos violentos”.

    Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.

